Vittorio Cecchi Gori lascia l'ospedale con Rita Rusic/ Torna a casa con la ex sorridente e dimagrito

Il peggio è passato e Vittorio Cecchi Gori può finalmente tornare a casa dopo due mesi passati in ospedale. A portarlo via la sua ex, Rita Rusic. Ecco i dettagli

03 marzo 2018 Redazione

L'incubo è finito per Vittorio Cecchi Gori o almeno questo è quello che si evince dalla pubblicazione della prima foto del produttore finalmente libero di tornare a casa. Al suo fianco di un Cecchi Gori dimagrito e sorridente ci sono lei, Rita Rusic, la storica ex moglie, e il figlio, Mario. I due sono stati al capezzale del produttore in queste settimane soffrendo per le sue condizioni e sorridendo per i suoi passi in avanti fino ad oggi, quando Vittorio Cecchi Gori ha finalmente lasciato l'ospedale per tornare a casa. Anche l'ufficio stampa Angelo Perrone della famiglia ha confermato la vicinanza dei tre in questi mesi: "La presenza di Mario e Rita ha sicuramente aiutato Vittorio in questa fase molto delicata".

Era lo scorso 24 dicembre quando arrivò la notizia del malore per Vittorio Cecchi Gori Gori che, all'età do 75 anni, era finito in rianimazione all’ospedale per un grave problema cerebrovascolare. L’ischemia aveva avuto altre conseguenze sul produttore che era poi finito in coma farmacologico in attesa di risolvere un quadro clinico generale che ha messo pausa agli addetti ai lavori, agli amici e ai familiari che si sono subito stretti intorno a lui in questi mesi. L'ex moglie e il figlio, in primis, non lo hanno mai lasciato solo in queste settimane e oggi si sono presentati sotto braccio a lui proprio all'uscita del Policlinico Gemelli di Roma dove era stato ricoverato due mesi e mezzo fa. Il produttore è apparso visibilmente dimagrito ma sorridente.

