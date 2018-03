A.D. LA BIBBIA CONTINUA/ Episodio 1: su Rete 4 il film con Juan Pablo Di Pace (oggi, 30 marzo 2018)

A.D. La Bibbia continua, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Zimbawe Chipo Chung e Juan Pablo Di Pace, ideatore Roma Downey. Il dettaglio.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

La mini serie nel pomeriggio di Rete 4

NEL CAST ANCHE JUAN PABLO DI PACE

Nei giorni di vigilia pasquale, Rete 4 mando in onda la mini serie A.D. La Bibbia continua. Oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle ore 16.15 va in onda il primo episodio. Prodotta da NBC, la serie vede un cast di attori poco conosciuti al pubblico, nei quali si possono comunque ricordare le presenze dell'attrice africana nata in Zimbawe Chipo Chung la quale ha già partecipato a diverse serie televisive come 'Sherlock', 'Doctor Who', 'Camlot' e a diversi lungometraggi anche apprezzati dalla critica, se non proprio di cassetta. Accanto alla bella attrice africana, spicca il modello argentino Juan Pablo Di Pace, non del tutto sconosciuto, soprattutto per chi ha amato il film ispirato alle canzoni degli Abba 'Mamma Mia', impegnato anche nei cast di musical per il teatro come i vari remake di 'Grease' o 'Chicago'. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

A.D. LA BIBBIA CONTINUA, LA TRAMA DEL FILM

A.D. La Bibbia continua inizia quando la vita di Cristo è quasi al termine, anzi, immediatamente dopo la sua crocifissione. Il primo episodio, in onda proprio nel pomeriggio pre-pasquale, intitolato 'La tomba è aperta', lascia presagire in quale circostanza inizia la serie, cioè nel momento preciso in cui gli apostoli scoprono che il corpo del loro Messiah non è più all'interno del suo luogo di sepoltura, una classica immagine del cattolicesimo, anche pittorico, nel quale il centurione di guardia rimane stupefatto e le donne, tra cui la madre, Maria, o la Maddalena, sorridono nella speranza che il Salvatore sia davvero Risorto come da lui annunciato durante la Crocifissione. Da quel preciso momento inizia la serie, con gli atti degli Apostoli, con la venuta di Cristo di nuovo carne per annunciare la sua Resurrezione e la successiva ascesa al Cielo come Spirito Santo. Ora gli Apostoli si sentono investiti del compito di evangelizzare il mondo, Pietro inizierà il suo pellegrinaggio verso Roma, Tommaso verso l'India, ognuno di loro sarà coinvolto nella sua opera ma la produzione del film puntualizza le trame religiose nel contesto politico dell'epoca, durante i moti di indipendenza tribali, gli scontri tra i rabbini ebrei come il Sommo Caifa nel momento in cui Paolo inizia a predicare la parola di Gesù nella sua Gerusalemme, i complotti indipendentisti tra zeloti e etiopi nei confronti di Roma, quindi le prime disobbedienze civili per tornare alla propria indipendenza anche con sanguinosi scontri pseudo rivoluzionari. Saranno infatti proprio gli etiopi a confermare la propria riconversione religiosa nei confronti di questa nuova dottrina che apre loro la speranza, dottrina che nella parola di Gesù è pace e nonviolenza ma, travisandola, già si nota come nonostante la riconversione religiosa, il senso della guerra e dello scontro violento prevalga anche sulle nuove idee e sulla nuova religione, un'occasione per capire meglio un periodo poco narrato, quello dei primi anni di Gesù Risorto sino alle lettere di San Paolo Apostolo.

