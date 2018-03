AMICI 17/ Serale 2018: squadra bianca e blu. Polemiche sui social per l’addio di Orion e The Jab

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17

Il serale di Amici 17 è alle porte. Sabato 7 aprile, in prima serata su canale 5, prenderà ufficialmente il via la fase più importante del talent show di Maria De Filippi. La squadra bianca e la squadra blu che, da ieri sera, si trovano nelle rispettive casette, però, non soddisfano il pubblico. Nella registrazione dell’ultimo pomeridiano di Amici 17 che andrà in onda sabato 31 marzo, alle 14.10 su canale 5, sono stati scelti gli ultimi allievi ammessi al serale. Nella squadra bianca ci sono Emma, Luca Capomaggi, Daniele, Zic, Irama, Valentina e Filippo mentre nella squadra blu, invece, ci sono: Einar, Lauren, Bryan, Carmen, Biondo, Sephora, Matteo. Ad essere ammessi al serale sono stati gli allievi che hanno ottenuto almeno due sì non riuscendo a trovare un accordo tra gli insegnanti.

POLEMICHE PER LE SCELTE DEL SERALE

Le scelte dei professori di Amici 17 per il serale stanno scatenando accese polemiche sui social. A far discutere sono soprattutto le ammissioni di Filippo e Valentina e le esclusioni di Orion e dei The Jab. Sono tantissime i fans che, sulla pagina ufficiale di Amici si stanno scagliando contro tali scelte considerando le squadre non bilanciate. “Squadre fatte con i piedi! Come si fa a buttare fuori Orion? E fare entrare Valentina e Filippo che fino a un mese fa erano odiati da tutti i professori? Come è possibile?”, “Lasciare Grace e i The Jab fuori è stato uno sbaglio enorme, vergogna”, “Biondo al serale????!!!!!! Ma per carità!”, “Buffoni! Avete mandato al serale Valentina e Biondo e non Orion e i The Jab”, scrivono i fans, letteralmente furiosi per scelte giudicate illogiche. Cliccate qui per leggere tutto.

AMICI: LA COMMISSIONE ESTERNA E INTERNA

Le squadre ci sono così come le commissioni che giudicheranno le esibizioni. A decidere chi vincerà le sfide del serale di Amici 17 sarà il pubblico che potrà esprimere la propria preferenza attraverso il televoto, la commissione esterna e quella interna. La commissione interna è formata dai professori che hanno seguito gli allievi sin dal primo giorno ovvero Rudy Zerbi, Carlo Di Francesco, Rudy Zerbi, Paola Turci, Bill Goodson, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Garrison mentre nella commissione esterna, invece, ci sono formata da Heather Parisi, Giulia Michelini, Simona Ventura, Alessandra Amoroso, Marco Bocci ed Ermal Meta che, dopo l’esperienza di giudice dello scorso anno, ha detto nuovamente sì a Maria De Filippi anche se dovrà saltare qualche puntata per il concerto che terrà al forum di Assago il 28 aprile e per l’impegno all’Eurovision Song Contest 2018.

