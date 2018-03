BEAUTIFUL/ Le famiglie Forrester e Spectra in viaggio per Montecarlo (Anticipazioni 30 marzo)

Anticipazioni Beautiful, puntata 30 marzo: Steffy, Liam insieme ai parenti Forrester e a Sally si preparano al trasferimento a Montecarlo, in occasione del summit della Spencer Pubblications

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Beautiful

È tempo di una nuova puntata di Beautiful, la soap americana che solo qualche giorno fa ha compiuto il suo 31° compleanno, confermandosi la serie più longeva della televisione. Tre decenni caratterizzati da amori, intrighi e tradimenti, molti dei quali hanno riguardato Eric e Ridge. Padre e figlio si sono scambiati donne, hanno litigato e si sono riappacificati ma mai hanno messo in discussione il loro affetto reciproco. Eppure questa volta qualcosa sembra essere cambiato, dopo che il patriarca ha scoperto che ancora una volta Ridge lo ha tradito nel peggiore dei modi. Ha baciato Quinn, la moglie sulla quale riponeva tutta la sua fiducia e tale affronto non potrà essere dimenticato e perdonato. Per questo il capofamiglia metterà oggi con lui le cose in chiaro dicendogli di non volerlo più considerare suo figlio. L'assenza del legame biologico si farà dunque sentire e, forse per la prima volta nella sua vita, Ridge si troverà a fare i conti con le sue vere origini...

BEAUTIFUL: TUTTI IN VIAGGIO PER MONTECARLO

Non ci sarà solo lo scontro tra Ridge ed Eric nella puntata di Beautiful in onda oggi su Canale 5, a partire dalle ore 13:40 circa. In essa, infatti, le famiglie Forrester e Spectra si prepareranno per partire alla volta di Montecarlo dove si terrà il summit della Spencer Pubblications. Durante tale avvenimento delle due case di moda si sfideranno in una sfilata di costumi da bagno, al termine della quale verrà decretato il vincitore. L'occasione sarà imperdibile per Thomas, che per la prima volta potrà dimostrare il suo talento di primo stilista, senza l'aiuto del padre e del nonno. Eppure lo stato d'animo del giovane rampollo Forrester non sarà affatto dei migliori: Bill, che lo aveva informato della grave malattia di Caroline, approfitterà di un nuovo incontro con lui per rinnovargli il suo invito a non abbandonare l'ex amante. Parole che continueranno a perseguitarlo e lo renderanno nervoso e scostante anche nel suo rapporto con Sally.

