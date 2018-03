BELEN RODRIGUEZ / Foto, la piccante provocazione: Lato B “tastato” da Andrea Iannone e il web…

Belen Rodriguez riceve alcune dediche speciali sia dal piccolo Santiago che da Francesco Sole, suo ex collega alla conduzione di Tu sì que vales. Ecco cosa c'è scritto.

30 marzo 2018 Redazione

Belen Rodriguez

Tutto a gonfie vele tra Belen Rodriguez e il fidanzato Andrea Iannone. Ecco perchè, la showgirl argentina ha postato su Instagram uno scatto con tanto di palpatina hot con protagonista il pilota di MotoGp intento a tastarle il lato B. Intanto la coppia si è concessa anche una recente vacanza in Liguria, così come documentato tra le pagine del settimanale Spy. La coppia insieme al piccolo Santiago, ha avuto modo di recarsi a Sestri Levante per regalarsi il primo sole dopo il maltempo dei giorni passati. La coppia ha cenato con vongole e champagne prendendo la tintarella sulla terrazza sul mare. Le prime prove di famiglia allargata stanno funzionando per il meglio ma pare che gli estimatori non gli abbiano dato tregua. Ecco perchè, la Riviera Ligure, anche se abituata all'arrivo di vip, questa volta si è illuminata a festa per l'arrivo dei due innamorati, alla ricerca di relax lontani dagli occhi indiscreti. Sul web intanto, se qualcuno chiede rispetto per loro, altri commentano: "Se volessero essere lasciati in pace, non starebbero tutto il giorno a postare foto dei loro seder*. Evidentemente vale la teoria "Nel bene o nel male purché se ne parli." Io non la condivido, punti di vista". Cliccate qui per vedere lo scatto. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

SANTIAGO SI COMPLIMENTA CON LA MAMMA

È un periodo sorprendentemente tranquillo che sta attraversando Belen Rodriguez: la modella argentina, che di solito è al centro del gossip per l'uno o l'altro motivo, non fa molto parlare di sé, limitandosi a pubblicare nei social network qualche scatto ufficiale. Si tratta più che altro della pubblicità di marchi di cui lei è testimonial, come la Swarovski con la quale è legata dalla scorsa estate. E proprio una sua foto relativa ad una nota marca di intimo, con la quale la showgirl collabora da anni, ha suscitato l'entusiasmo del piccolo Santiago. Come riportato dalla stessa Belen in una sua Instagram story, il bambino si è complimentato con lei dopo avere visto un poster affisso per le vie di Milano. "Sei bellissima mamma", le avrebbe detto il piccolo, nato dalla sua relazione con il ballerino Stefano De Martino. Quest'ultimo, ancora in Honduras in qualità di inviato de L'Isola dei famosi 2018, solo qualche giorno fa si è sfogato ammettendo quanto gli pesi non essere a casa in occasione del compleanno del suo bambino (il reality infatti durerà più di quanto previsto in un primo momento).

BELEN RODRIGUEZ E LA DEDICA DI FRANCESCO SOLE

Belen Rodriguez non è solo protagonista dei pensieri del figlio Santiago che qualche giorno fa si è complimentato con lei per una pubblicità vista per le vie di Milano. Una dedica speciale è arrivata anche dall'amico Francesco Sole, con il quale la modella argentina aveva condiviso in passato la conduzione di Tu sì que vales. Quest'ultimo è una vera star del web, soprattutto grazie alle sue poesie romantiche prese come spunto per le teenagers. Tale successo gli ha permesso di ottenere un'importante collaborazione con Le Pandorine, che hanno riportato alcuni dei suoi più bei versi nei propri articoli, ma anche di pubblicare un libro, diventato best seller in pochi giorni. Belen non poteva quindi essere dimenticata in questo periodo ricco di successo. A lei, infatti, Sole ha regalato una copia del libro con tanto di dedica: "Per Belen che con la sua dolcezza e il suo amore continua ad essere la poesia più bella. Ti voglio bene".

