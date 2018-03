Ballando con le stelle 2018/ Raimondo Todaro, la provocazione: “Quando balleremo uniti che succederà?”

Ballando con le stelle 2018, Raimondo Todaro torna nuovamente sulla polemica che la visto suo malgrado protagonista insieme a Giovanni Ciacci, ecco la sua provocazione.

30 marzo 2018 Valentina Gambino

Ballando con le stelle

A Ballando con le Stelle 2018, l’argomento di conversazione numero uno riguarda ancora la coppia di ballo formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro. Proprio per questa 13esima edizione, Milly Carlucci ha voluto introdurre nel suo programma la “same sex dance”, il ballo di coppia interpretato da membri dello stesso sesso, generando non poche critiche. Proprio Ivan Zazzaroni infatti, si è rifiutato di votare una esibizione affibbiando alla coppia un sonoro “Zero” per potere andare avanti. Il gesto del giudice però, ha sollevato polemiche, critiche e attacchi. “Siete fuori contesto: esteticamente mi spiazzate. Io non voto”, aveva detto Zazzaroni dopo averli visti ballare il boogie. Successivamente è stato accusato anche di omofobia in rete. Una polemica che prosegue anche in questi giorni fino a quando, Raimondo Todaro ha voluto dire la sua intervistato tra le pagine del settimanale “Oggi”. Il ballerino spiega infatti che presto cambieranno anche i loro ruoli: “È una questione tecnica: non siamo ancora pronti. Come lui deve imparare a guidate, anche io devo imparare a fare la donna”.

Ballando con le stelle, la provocazione di Todaro

Durante la sua intervista, Raimondo Todaro ammette anche una partenza soft per sua scelta: “Ho pensato che il pubblico si dovesse abituare alla vicinanza in pista di due uomini”. E, così, l’insegnante ha pensato di presentare una originale coppia di Gene Kelly e Fred Astaire. “Ma se già succede tutto questo putiferio, cosa accadrà quando balleremo uniti?” è la domanda provocatoria del ballerino di Ballando con le stelle. Todaro inoltre ha risposto a coloro che giudicano fastidioso vedere due uomini danzare nella prima serata di Rai1: “Non diamo fastidio ai bambini, mia figlia di quattro anni ha voluto mandare un messaggio vocale a Giovanni per dirgli di ballare bene e vincere!”. Caso chiuso? Probabilmente fino alla prossima esibizione. A quanto pare infatti, Ciacci-Todaro stanno lavorando per dare nuova forma a coreografie dove i ruoli saranno invece più precisi e indicativi. Vedremo se questa polemica verrà messa da parte una volta per tutte oppure se sarà alimentata dalle solite critiche sterili. Attendiamo con ansia eventuali sviluppi!

