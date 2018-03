CHIARA FERRAGNI E FEDEZ/ Un post della fashion blogger vale 12mila dollari: con Leone le cifre aumentano?

Chiara Ferragni e Fedez, genitori di Leone a Los Angeles: la fashion blogger è tra le più pagate al mondo. Un post vale 12mila dollari come svela il settimanale Spy.

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni e Fedez non solo formano una delle coppie più unite e affiatate del mondo dello show business, ma anche tra le più pagate in Italia. Tra i due, il “Paperone” è sicuramente la fashion blogger che è tra i personaggi più pagati in Italia. Famosissima all’estero dove è considerata l’immagine della moda italiana, Chiara Ferragni è tra le più seguite sui social. Su Instagram, infatti, vanta ben 12,4 milioni di followers e il numero è destinato a salire. Come svela Spy, Chiara Ferragni è pagatissima per i post che condivide sui social. Secondo quanto svela il noto settimanale, infatti, la compagna di Fedez porterebbe a casa circa 12mila euro a foto. Una cifra impressionante che potrebbe aumentare con la presenza del piccolo Leone. Da quando è diventata mamma, infatti, la Ferragni condivide ogni giorno molte foto in cui posa insieme al suo bambino portando a casa migliaia di like e commenti. Baby Raviolo è addirittura diventato quasi più famoso di mamma e papà e le cifre che, al momento, la Ferragni guadagna per postare una foto sui social, potrebbero alzarsi sensibilmente.

CHIARA FERRAGNI E FEDEZ, PASQUA A LOS ANGELES

Chiara Ferragni e Fedez resteranno a Los Angeles ancora per un po’. La coppia, infatti, aspetterà che il piccolo Leone possa viaggiare prima di tornare in Italia. I neo genitori, così, trascorreranno la Pasqua negli Stati Uniti insieme al resto della famiglia. Negli scorsi giorni, la coppia è stata raggiunta dalla sorella più piccola di Chiara, Valentina Ferragni insieme al fidanzato. Nelle prossime ore, a Los Angeles, potrebbe sbarcare anche l’altra sorella della fashion blogger. I genitori, invece, erano già a Los Angeles prima che il piccolo Leone venisse al mondo. Per la coppia sarà sicuramente una Pasqua speciale con la presenza del frutto del loro amore che ha cambiato per sempre la loro vita. Tra qualche mese, poi, Chiara e Fedez potrebbero cominciare a pensare ai preparativi del matrimonio.

© Riproduzione Riservata.