CONCERTO DI PASQUA 2018/ Diretta streaming video Rai 1 dal Duomo di Orvieto (30 marzo 2018)

Concerto di Pasqua 2018: oggi, venerdì 30 marzo, diretta streaming video Rai 1 dal Duomo di Orvieto del tradizionale appuntamento che verrà trasmesso in Eurovisione

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Concerto di Pasqua 2018 dal Duomo di Orvieto (Foto: Pixabay)

Come da tradizione, su Raiuno, si rinnova l’appuntamento con il Concerto di Pasqua. Venerdì 30 marzo, subito dopo la Via Crucis dal Colosseo di Roma che sarà guidata dal Papa Francesco, la prima rete della Rai trasmetterà il Concerto di Pasqua 2018. A fare da cornice allo show musicale pasquale sarà il Duomo di Orvieto. Sul palco del Duomo di Orvieto, per il prestigioso appuntamento televisivo saranno l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo di Napoli, diretti da Donato Renzetti. Nel corso del concerto sarà proposta una selezione di pagine tratte dal Mosè in Egitto di Gioachino Rossini. Il concerto sarà trasmesso in Eurovisione e vedrà sul palco importanti protagonisti per una serata musicale ma anche riflessiva. Tra gli interpreti ci saranno Giorgio Giuseppini (Mosè), Enea Scala (Osiride), Alex Esposito (Il Faraone), Karen Gardeazabal (Elcia), Christine Rice (Amaltea), Krystian Adam (Aronne).

UN EVENTO STRAORDINARIO PER ORVIETO

Il Concerto di Pasqua 2018 che sarà trasmesso oggi, venerdì 30 marzo, su Raiuno dopo la Via Crucis di Papa Francesco si è tenuto presso il Duomo di Orvieto giovedì 22 marzo incantando letteralmente tutti i presenti. Come fa sapere il portale Orvieto News, all’evento hanno partecipato tantissime personalità istituzionali e la bellezza del Mosè di Egitto ha lasciato tutti a bocca aperta. “L'annunciato concerto che si è tenuto giovedì 22 marzo alle 17 nel Duomo di Orvieto è stato un evento straordinario per tutta l'Umbria e per il mondo intero poiché per la prima volta per il Concerto di Pasqua di Raiuno è stata rappresentata in forma di concerto un'opera lirica, il Mosè in Egitto, per Soli, Coro ed Orchestra, una delle più importanti composizioni di Gioacchino Rossini, nel centocinquantenario della sua morte", hanno fatto sapere gli organizzatori del progetto “Omaggio all’Umbria2.

CONCERTO DI PASQUA 2018, DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAI1

Il tradizionale Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto, in provincia di Terni, sarà trasmesso in diretta Eurovisione su Rai1 oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle 23.05, quindi dopo la via Crucis di Papa Francesco. Quest’anno sono protagonisti l’orchestra e il coro del Teatro San Carlo di Napoli, diretti dal maestro Renato Renzetti. Il concerto di pasqua renderà omaggio a Gioacchino Rossini, il grande musicista pesarese di cui quest’anno ricorrono i 150 anni dalla scomparsa. Il venerdì Santo su Raiuno continua con Viaggio nella Chiesa di Francesco alle 22:30 e il successivo Concerto di Pasqua dal Duomo di Orvieto, che può essere seguito in diretta tv su Raiuno. Ma è disponibile anche quella streaming, grazie al servizio RaiPlay (qui il link diretto), con cui si può assistere al Concerto di Pasqua anche attraverso il proprio pc, tablet e smartphone.

