Clarissa Burt / Il ritorno negli Stati Uniti: “L'Italia non aveva più nulla da darmi”

Clarissa Burt si racconta al settimanale Spy, parlando della decisione di lasciare l'Italia per intraprendere nuovi progetti lavorativi negli Stati Uniti.

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Clarissa Burt

È stata una delle modelle più richieste negli anni '80, attrice e showgirl presente in programmi Rai e Mediaset, ma improvvisamente Clarissa Burt ha deciso di lasciare l'Italia per tornare negli Stati Uniti. Le ragioni di questa scelta e le sue aspirazioni per il futuro sono ora oggetto di un'intervista rilasciata al settimanale Spy, diretto da Alfonso Signorini. In esso, l'ex modella racconta i suoi progetti attuali da Phoenix, città nella quale si è trasferita per stare vicina alla sua famiglia. "Sono un produttrice cinematografica e un'imprenditrice. Mi occupo di beauty, lifestyle ed e-commerce. Sto per lanciare una linea di creme e altri due libri". La Burt non si ferma un attimo e si occupa anche di altri progetti tra i quali una web tv e la conduzione di un programma radiofonico". Proprio per intraprendere queste nuove strade ha lasciato l'Italia nel 2005, quando si è resa conto che non c'erano più altre opportunità lavorative interessanti.

CLARISSA BURT E LE COLLABORAZIONI ILLUSTRI

Prime di lasciare l'Italia, Clarissa Burt ha ottenuto diverse soddisfazioni sia nel mondo della moda che in quello del cinema. All'intervista a Spy, infatti, la modella confessa di essere stata protagonista di 250 copertine, di sfilate e campagne pubblicitarie che l'hanno legata indissolubilmente al marchio del made in Italy (ricorda in particolare l'affetto per Gianfranco Ferrè e Valentino). La svolta nel cinema è invece arrivata grazie all'incontro con Francesco Nuti, con il quale ha vissuto anche una storia d'amore durata poco più di un'anno. Poco dopo, è scoppiato il gossip quando la Burt si è fidanzata con Massimo Troisi: "Fu un legame bello e intenso, durò tre anni. Mi chiedevano tutti come facessi a capire il napoletano. La nostra intesa era unica". In televisione, il merito della sua carriera da showgirl lo deve a Raffaella Carrà e Japino: "Mi volle fissa a Ricomincio da due, su Rai 2. Cantavo, presentavo, ballavo: Raffaella è una donna fantastica, mi ha preso sotto la sua ala".

