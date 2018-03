Cristina Parodi, Domenica In / “La separazione da Benedetta mi ha provocato immenso dolore”

30 marzo 2018 Valentina Gambino

Cristina Parodi, da Benedetta al marito Giorgio Gori

Intervistata tra le pagine di InFamiglia, Cristina Parodi mette un punto definitivo alla polemica che la vede protagonista insieme alla sorella Benedetta, rea di avere "abbandonato" Domenica In. La trasmissione del dì di festa della rete ammiraglia di Casa Rai, sarebbe dovuta essere molto più familiare del previsto ma invece, l'intesa delle due sorelle non è risultata eccellente come nel dietro le quinte. Dopo le polemiche, Benedetta ha deciso di abbandonare la co-conduzione ed essere la protagonista solo dello spazio culinario, dedicato alla cucina con alcuni volti noti. "La separazione professionale da Benedetta mi ha provocato grande dolore - esordisce Cristina tra le pagine del settimanale. - Speravo di continuare ad averla al mio fianco, anche con un altro tipo di partecipazione. Ma il nostro rapporto è rimasto intatto. Le critiche che ci sono state mosse mi sono sembrate eccessive".

Cristina Parodi, racconta che sua sorella Benedetta non era un volto Rai e quindi normale che avesse bisogno di un poco di tempo per "rodare": "Anche la storia degli ascolti - prosegue la conduttrice - va un attimo chiarita, considerando che dopo un inizio difficile si sono consolidati. A oggi sono buoni". Nessun imbarazzo tra le sorelle Parodi ed il loro rapporto è intatto. Se tornasse indietro, accetterebbe di nuovo la sfida di Domenica In? "Bisogna intanto finire questa stagione che è ancora lunga. Andrà in onda fino a maggio, per cui c'è da galoppare. Poi tireremo le somme (...) comunque dico che la rifarei. Le difficoltà aiutano a diventare più forti". Poi il pensiero al marito Giorgio Gori che non è riuscito a diventare il presidente di Regione Lombardia: "In casa parlo spesso di politica con lui. La sconfitta non l'ha reso felice, ma è consapevole di aver fatto un lavoro importante sul territorio e questo lo gratifica". Dopo 22 anni di matrimonio, il loro amore è ancora fortissimo: "Mi sono innamorata perchè era molto bello (...) era anche molto bravo nel suo delicato lavoro in ambito televisivo. E poi aveva quello sguardo profondo... Tuttora è una persona che ammiro e stimo. Sa sorprendermi".

