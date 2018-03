Cyrano, L’amore fa miracoli/ Anticipazioni seconda puntata: Gramellini e Ambra di nuovo in onda su Rai3

Cyrano, L'amore fa miracoli: il secondo appuntamento condotto da Massimo Gramellini e Ambra Angiolini torna puntale nella prima serata della terza rete di Casa Rai, le anticipazioni.

30 marzo 2018 Valentina Gambino

Cyrano – L’amore fa miracoli, la seconda puntata

Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, nonostante l’esordio zoppicante, tornano anche stasera nella prima serata della terza rete di Casa Rai con il secondo degli otto appuntamenti del programma dal titolo “Cyrano – L’amore fa miracoli”. La prima puntata d’esordio è stata criticata per colpa della “noia”. Lo scrittore infatti, ha avuto modo di essere fin troppo loquace, sfiorando la monotonia più e più volte. Per fortuna, gli interventi dell’attrice romana erano sempre una manna dal cielo in grado di farti riacquistare l’attenzione oltre che il sorriso. Vedremo se questa sera, venerdì 30 marzo 2018, la seconda puntata si svolgerà in maniera più fluida e costante e possa allontanarsi dall’iniziale monologo che hanno rappresentato le battute iniziali. Con Massimo Gramellini e Ambra Angiolini, anche questa volta sarà presente in studio Margherita Vicario accompagnata dalla sua band. Scopriamo le anticipazioni del secondo appuntamento che, anche questa volta, esalterà l’amore a 360° alla scoperta del mondo ed i suoi sentimenti.

Cyrano – L’amore fa miracoli, la seconda puntata

Cyrano – L’amore fa miracoli, torna nella prima serata di oggi, venerdì 30 marzo, con il suo secondo appuntamento. Massimo Gramellini ed Ambra Angiolini, riproporranno al pubblico della terza rete di Casa Rai, una serie di racconti ed interviste perfettamente capaci di spiegare la complessa geografia dei sentimenti. Anche in questa seconda puntata, i due conduttori avranno modo di leggere al pubblico da casa delle email recapitate alla Posta del Cuore del programma e, insieme ai protagonisti diretti, racconteranno le più commoventi storie d’amore proposte dalla cronaca. Massimo Gramellini farà poi scoprire come i grandi classici della letteratura possano essere anche in grado di rispondere agli interrogativi del cuore sia del passato che del presente. Ambra Angiolini invece, farà un po’ la voce fuori dal coro, indagando anche sul vero significato delle frasi d’amore. Con loro due pure la blogger Greta Sclaunich che anche stasera curerà una rubrica riservata alle passioni e la sessualità. Spazio poi per un ospite famoso che avrà il piacere di rispondere alle mail arrivate in settimana dai telespettatori.

© Riproduzione Riservata.