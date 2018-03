DANNI COLLATERALI/ Su Iris il film con Arnold Schwarzenegger e Francesca Neri (oggi, 30 marzo 2018)

Danni collaterali, il film in onda si Iris oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Francesca Neri e Arnold Schwarzenegger, alla regia Anthony Davis. La trama del film nel dettaglio.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Iris

NEL CAST ANCHE CLIFF CURTIS

Il film Danni collaterali va in onda su Iris oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle ore 21.00. Una pellicola action del 2002 che è stata affidata alla regia di Anthony Davis mentre nel cast di interpreti troviamo Arnold Schwarzenegger, Francesca Neri, Cliff Curtis, John Leguizamo e John Turturro. La co-protagonista femminile, che diventerà poi l'antagonista principale del personaggio di Gordy Brewer, è stata interpretata da Francesca Neri, attrice italiana che ha collaborato con diversi registi stranieri di fama internazionali, come Ridley Scott nel film Hannibal. La trama del film è abbastanza attuale in quanto incentrata attorno al tema degli agguati terroristici. Il vigile del fuoco Gordy Brewer, cercherà di porvi rimedio, vendicando anche la morte della sua famiglia. Il film Danni collaterali è uscito nelle sale cinematografiche americane nel febbraio del 2002, con circa due settimane di anticipo rispetto alla programmazione italiana. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DANNI COLLATERALI, LA TRAMA DEL FILM

La moglie e il figlio di Gordie Brewer rimangono uccisi nel corso di un violentissimo attentato terroristico posto in essere da una cellula terroristica colombiana. Gordie non si dà pace e decide di collaborare attivamente con la polizia, aiutando gli inquirenti a incastrare l'esecutore materiale dell'attentato, un famoso terrorista noto come Lupo. Per motivi legati al diritto internazionale ed al rispetto di alcuni accordi tra Stati Uniti e Colombia, le indagini vengono sospese e così a Gordie non resta che agire in autonomia per rendere giustizia alla sua famiglia. Si trasferisce così a Valencia, dove riesce finalmente a rintracciare il Lupo, escogitando un piano per eliminarlo. Lungo il suo cammino incrocia Selenia Ferrin la moglie del terrorista colombiano che, in un primo momento, sembrerà collaborare con Gordy. Solo nel finale quest'ultimo scoprirà che in realtà la donna è in combutta con il suo ex marito e vera mandante dell'attentato in cui sua moglie e suo figlio hanno perso la vita. Riuscirà il protagonista a fare giustizia?

