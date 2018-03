Fabrizio Frizzi, Max Biaggi: “Provarono a beccarlo con l'amante”/ Il ricordo commosso: “Eravamo complementari”

Fabrizio Frizzi, Max Biaggi racconta: "Provarono a beccarlo con l'amante". Il ricordo commosso sulla loro amicizia: "Eravamo complementari, lui era il mio confidente, sapeva tutto di me"

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi, il ricordo commosso di Max Biaggi

Fabrizio Frizzi è morto e Max Biaggi ha perso così il «fratellone» che lo proteggeva. Il pilota romano ha conosciuto il conduttore nel 1993: da allora è nata un’amicizia speciale, infatti Frizzi ha fatto da padrino a Iris, la figlia di Max. «Ho capito che eravamo complementari», ha raccontato Biaggi sulle colonne del Corriere della Sera, a cui ha affidato alcuni aneddoti per spiegare quanto era caro quell’amico che è scomparso all’età di 60 anni per malattia. «Era la parte razionale e riflessiva, io quella impulsiva. Dipendeva dal mio carattere, ma anche dal mio lavoro». Lo sport spingeva Biaggi ad avere reazioni immediate, a lottare e ad arrabbiarsi. Aspetti caratteriali che Fabrizio Frizzi notava: «Infatti lui me lo diceva spesso: Dovrei imparare da te, soprattutto quando devo fare un nuovo contratto. Tu combatti, sai trattare. E quando lo ha fatto era felicissimo: Max, ho tenuto duro e l'ho spuntata. Ho pensato a te…». Ricordi commossi quelli di Max Biaggi.

FABRIZIO FRIZZI, IL RICORDO COMMOSSO DI MAX BIAGGI

«Un totale senso di protezione», questo infondeva Fabrizio Frizzi a Max Biaggi. Se il pilota romano aveva un dubbio su una questione importante, lo chiamava. Condivideva con lui anche le sue vicissitudini amorose. «Era il mio confidente, di me sapeva tutto». Al Corriere della Sera ha svelato anche un aneddoto sulla crisi tra Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa, per la quale il conduttore decise di accompagnarlo in Malesia, doveva aveva un test. In aereo incontrò una persona che si definì suo tifoso, poi però scoprirono che era un paparazzo mandato da un settimanale per provare a beccare il conduttore con l’amante, «che ovviamente non c’era». Ma la cosa incredibile per Max Biaggi è la reazione dell’amico: «Fabrizio era talmente buono che lo ha invitato alla cena del suo compleanno il giorno dopo e gli ha permesso pure di fare le fotografie pur di non scontentarlo».

