Finalisti Celebrity Masterchef Italia 2/ Pagelle ed eliminati nella semifinale: Tombolini batte Anna Tatangelo

Celebrity Masterchef Italia 2, i finalisti e le pagelle della semifinale, che ha visto eliminati Andrea Lo Cicero, Margherita Granbassi e Daniele Tombolini

30 marzo 2018 Bruno Zampetti

Orietta Berti

CELEBRITY MASTERCHEF ITALIA 2, I FINALISTI

La semifinale di Celebrity Masterchef Italia 2 ha regalato non poche emozioni. Anzitutto con la Mystery Box con cui i concorrenti hanno rivisto parenti o amici: la prova è stata vinta da Orietta Berti, che ha avuto un vantaggio nell’Invention Test che ha avuto come protagonisti gli ingredienti killer di Masterchef, che sono stati fatali Margherita Granbassi e Andrea Lo Cicero. Il migliore è stato Daniele Tombolini, mentre Davide Devenuto si è salvato per un pelo, ma ha avuto modo di rifarsi nella prova in esterna, che si è svolta al Ristorante Lume di Milano, con lo chef Luigi Taglienti. L’attore ha infatti preparato il piatto migliore ed è volato direttamente in finale. Il pressure test, diviso in due parti, basato sulla pasta ripiena, ha visto Orietta cucinare le farce migliori e guadagnare la finale, mentre Daniele Tombolini ha avuto la peggio contro Anna Tatangelo ed è stato eliminato. E dire che l’arbitro, con un grande gesto di fair play, ha dato la sua farina alla cantante, consentendole di riuscire a procedere nella preparazione della pasta. Dunque i finalisti di Celebrity Masterchef Italia 2 sono Orietta Berti, Davide Devenuto e Anna Tatangelo.

LE PAGELLE DELLA SEMIFINALE

Vediamo ora le pagelle di questa semifinale. Anna Tatangelo, voto 6 Riesce a salvarsi, battendo il suo avversario che era pure avvantaggiato rispetto a lei. Non si può però dimenticare l’aiuto fondamentale che ha ricevuto proprio da Tombolini. Il quale merita un 6/7 Nonostante le lamentele iniziali per dover cucinare la porchetta per cui non si sente portato, vince l’Invention test. Poi però non riesce ad approdare alla finale. Da premiare il suo fair play nei confronti dell’avversaria in evidente difficoltà. Davide Devenuto, voto 6,5 Evita per un pelo l’eliminazione dopo essersi mostrato schifato da ogni ingrediente killer. Con una prova in esterna da incorniciare vola dritto in finale. Orietta Berti, voto 8- Vince la Mystery Box, ottenendo anche i complimenti di Barbieri, sfiora la vittoria nella prova in esterna e la sua esperienza con le farce le consente di salvarsi subito al pressure test. Joe Bastianich, voto 4,5 Bocciare un piatto dicendo che sembra cibo di alto livello per gatti, mettendosi pure a miagolare, non è proprio un buon esempio di giudice.

