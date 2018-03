GIORGIO MANETTI E PAOLA / Uomini e donne, la dama e la sua dichiarazione d'amore

Dopo un primo incontro burrascoso, Paola stupisce Giorgio Manetti e gli confessa il suo interesse nel Trono Over di Uomini e donne. Le sue parole e la reazione del 'Gabbiano'.

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha fatto perdere la testa ad un'altra dama del Trono Over di Uomini e donne. L'ammissione arriva dalla stessa Paola, chiamata in causa in merito ai suoi sentimenti per Franco. Pur confessando di avere delle vibrazioni positive in merito al cavaliere, precisa di avere un altro chiodo fisso che la riconduce proprio al 'Gabbiano'. Una dichiarazione che sorprende in primis il chiacchierato fiorentino, la cui reazione non si fa attendere. "Cosa? Io?", si interroga Giorgio, che non dimentica l'uscita con la dama, nella quale certo le cose non sono andate nel migliore dei modi. Ma la questione e il punto di vista di Paola viene chiarito proprio da lei: "Non riesco a dimenticare quella sera con lui, certe emozioni hanno lasciato il segn, il mio imbarazzo in quel frangente derivava anche dal trovarmi di fronte, in modo quasi insperato, Giorgio Manetti, un personaggio che ho seguito molto in tv!".

UOMINI E DONNE: PAOLA È INTERESSATA A GIORGIO!

Grande sorpresa nello studio di Uomini e donne, in seguito alle dichiarazioni di Paola su Giorgio. La dama, che sembrava non nutrire alcun interesse per lui, ha invece ritrattato, ammettendo di pensare spesso a quella sera in cui sono usciti insieme. In tale circostanza, Paola si era tirata indietro in presenza di modi fin troppo espliciti del cavaliere che aveva deciso di porre fine alla loro frequentazione: "Un conto è vedere dall'esterno e un conto è trovarsi in intimità. Io non volevo nemmeno essere quella che c'era una sera e il giorno dopo le davi il benservito come stai facendo adesso", aveva dichiarato Paola che in effetti poi non aveva più incontrato Giorgio in esterna. Ma ora sembra essersene pentita e il primo ad accorgersene è Franco che decide di alzarsi e tornarsi a sedere tra gli altri cavalieri. Giorgio prende subito il suo posto per confrontarsi con Paola: la coppia deciderà di concedersi una seconda possibilità?

© Riproduzione Riservata.