GOMORRA/ Su Rai Movie il film con Toni Servillo e Gianfelice Imparato (oggi, 30 marzo 2018)

Gomorra, il film in onda su Rai Movie oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Toni Servillo e Gianfelice Imparato, alla regia Matteo Garrone. La trama del film nel dettaglio.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Rai Movie

ALLA REGIA MATTEO GARRONE

Il film Gomorra va in onda su Rai Movie oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle ore 23.05. Una pellicola drammatica che è stata affidata alla regia di Matteo Garrone che, racconta alcune storie legate alla malavita nel napoletano. Dinamiche camorristiche che ricordano fatti realmente accaduti e narrati minuziosamente nell'omonima opera romanzata da Roberto Saviano nel 2006. Il film, per via dei suoi contenuti, è stato in parte criticato da chi ha definito eccessiva la narrazione dei fatti descritti nella pellicola, in quanto poco aderenti alla realtà. Tuttavia Gomorra è stato apprezzato anche all'estero e non solo nel nostro Paese. A tal proposito basti pensare che il film diretto Marco Garrone ha vinto due premi al Festival di Cannes e un satellite Awards come miglior pellicola straniera nel 2008. Tra i protagonisti di Gomorra troviamo uno straordinario Toni Servillo. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

GOMORRA, LA TRAMA DEL FILM

La trama di Gomorra è suddivisa in diverse narrazioni nettamente distinte tra loro. Nella prima storia troviamo Pasquale, abile sarto costretto a svendere la propria arte per uno stipendio misero e completamente in nero. Tuttavia non può rinunciare a questo lavoro, per via degli ingenti debiti che deve ad uno strozzino. Per riuscire a onorare i suoi debiti Pasquale accetta di impartire lezioni di sartoria di notte e di nascosto a un gruppo di operai cinesi che dovranno portare a termine un ordine di migliaia di pezzi, da esportare negli Stati Uniti. Un'altra storia vede invece protagonista Franco, titolare di una ditta di smaltimento rifiuti che conclude un importante contratto con alcune aziende milanesi. L'accordo prevede che la ditta di Franco dovrà portare in campagna e sversare abusivamente tonnellate di rifiuti altamente tossici. Nell'ultima storia troviamo invece due ragazzi , Marco e Ciro, la cui sete di potere costerà loro molto cara. I due verranno infatti uccisi dai boss di zona, colpevoli di aver tentato di imporre il loro predominio senza permesso.

