GRANDE FRATELLO 15 / Tre fidanzati famosi nel cast del reality show? Le nuove indiscrezioni

Grande Fratello 15, chi farà parte del cast? Nuove indiscrezioni chiamano in causa alcuni fidanzati già noti nel mondo dello spettacolo. Ecco di chi si tratta.

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Barbara d'Urso conduce il Grande Fratello

Manca meno di un mese alla prima puntata del Grande Fratello 15 che, salvo variazioni dell'ultimo momento, dovrebbe esordire su Canale 5 il 23 aprile. Sono poche le notizie certe su questa nuova edizione che dovrà segnare il riscatto della versione Nip del reality show più longevo della televisione: certa è la partecipazione di Barbara d'Urso che riprenderà il timone del programma dopo averlo lasciato per tre anni, mentre ancora poco si sa riguardo coloro che saranno al suo fianco nel ruolo di opinionista. Cristiano Malgioglio ha declinato l'invito, impegnato in altri progetti musicali, ma si fanno insistentemente i nomi di Vladimir Luxuria, Mara Maionchi e Platinette. Anche l'ex gieffina Serena Garitta, già inviata nei programmi della Carmelita nazionale, potrebbe avere un ruolo in questa attesissima edizione. Per quanto riguarda il cast, sono tante le voci che si fanno insistenti negli ultimi giorni e molte di esse richiamano alcuni volti non completamente sconosciuti.

GRANDE FRATELLO 15: NUOVE INDISCREZIONI SUL CAST

Che la versione Nip del Grande Fratello 15 non sarà completamente dedicata agli sconosciuti è fatto noto. Fin dall'inizio erano balzati alle cronache possibili protagonisti noti al mondo del web, a partire da alcune fashion blogger con ampio seguito nei social network. Negli ultimi giorno si fanno insistenti anche altri nomi, legati più che altro a fidanzamenti con personaggi noti. Sembra infatti che la produzione Endemol stia valutando la possibilità di far entrare nella casa più spiata d'Italia Luigi Mario Favoloso (attuale fidanzato di Nina Moric) e Marco Cucolo (il toy boy di Lory Del Santo, spesso presente nei salotti di Barbara d'Urso). Secondo quanto fa sapere il sito BollicineVip, anche Matteo Gentilini, ex fidanzato di Paola Di Benedetto, sarebbe tra i papabili nuovi concorrenti del reality show.

