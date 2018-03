IDA PLATANO E RICCARDO GUARNIERI / Uomini e donne, arriva il lieto fine per la coppia?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri lasceranno presto il Trono Over di Uomini e donne insieme? La coppia è sempre più unita anche se le critiche non mancano.

30 marzo 2018 Redazione

Ida Platano

C'è una nuova coppia pronta ad entusiasmare il pubblico del Trono Over di Uomini e donne. Archiviato il possibile ritorno di fiamma tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti, sono ora Ida Platano e Riccardo Guarnieri a far sognare i telespettatori grazie alla loro storia d'amore. E l'ultima puntata potrebbe avere segnato la svolta nella loro relazione. L'inizio, infatti, non è dei migliori per la coppia, soprattutto a causa dell'indecisione di lei, interessata anche ad Angelo e a Sossio Aruto. E proprio questo comportamento spinge Riccardo a rivolgerle un ultimatum, chiedendole di fare una scelta tra lui e gli altri cavalieri. Una richiesta che sulle prime non sembra dare l'esito sperato, con Ida sorpresa dall'atteggiamento di Riccardo e supportata dal pubblico e dagli altri opinionisti.

Ida Platano lascia lo studio con Riccardo Guarnieri?

Ida Platano e Riccardo Guarnieri continuano la loro frequentazione tra alti e bassi, a causa dell'indecisione di lei e delle richieste fin troppo pressanti di lui. Ma le novità potrebbero essere imminenti anche per loro: la coppia, infatti, si scambierà un bacio in studio, che sancirà la chiara presa di posizione della dama. Riccardo Guarnieri è dunque il suo preferito? Il pubblico si aspetta la loro uscita di scena insieme, anche se le opinioni riguardanti entrambi sono abbastanza discordanti: per Gianni Sperti il modo di fare di Riccardo non dimostra chiaro interesse verso Ida. La dama meriterebbe un uomo e che la ami davvero e il cavaliere gli fa nutrire seri dubbi da questo punto di vista. Anche per Sossio Aruta, Guarnieri sta solo prendendo in giro Ida, che sta investendo molto su questa relazione ma che presto potrebbe trovarsi davanti ad una brutta delusione. Solo il tempo darà le sue risposte: questa nascente relazione è davvero destinata a fallire in breve tempo?

