IL RE DEI RE/ Su Rete 4 il film con Jeffrey Hunter e Robert Ryan (oggi, 30 marzo 2018)

Il re dei re, il film in onda su Rete 4 oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Jeffrey Hunter, Robert Ryan, John Rendall e Viveca Lindfors, alla regia Nicolas Ray.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata si Rete 4

ALLA REGIA NICOLAS RAY

In occasione del periodo pasquale, il film Il re dei re va in onda su Rete 4 oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle ore 21.15. La pellicola venne diretta nel 1961 da Nicolas Ray, regista cinematografico americano famoso per aver curato la regia di altri grandi film come Il temerario, All'Ombra del patibolo e Il paradiso dei Barbari. Tra i protagonisti de Il re dei re, troviamo invece Jeffrey Hunter, Robert Ryan, John Rendall e Viveca Lindfors. Gran parte della narrazione è totalmente fedele a quanto descritto dai Vangeli, rappresentando una delle trasposizioni cinematografiche più fedeli alla storia evangelica. Ma vediamo adesso insieme la rama del film nel dettaglio.

IL RE DEI RE, LA TRAMA DEL FILM

La trama del film esordisce descrivendo il furente saccheggiamento della città di Gerusalemme ad opera di Pompeo Magno. Quest'ultimo, intenzionato a conquistare dopo mille peripezie i tesori di Re Salomone, scopre che in realtà la sua ricompensa consiste semplicemente in alcune pergamene che formano la Torah. Prima che Pompeo Magno possa distruggerle definitivamente, uno dei Sacerdoti del Sacro tempio di Gerusalemme riesce a fermarlo giusto in tempo, evitando un vero e proprio sacrilegio. La storia compie così un balzo in avanti di diversi anni, spostandosi nella città di Betlemme dove il piccolo Gesù Viene dato alla luce, protetto e coccolato dai suoi genitori, Giuseppe e Maria, che riescono miracolosamente a rifugiarsi in una piccola stalla, giusto in tempo per la nascita del piccolo. La narrazione del film prosegue descrivendo tutta la vita di Gesù fino al momento in cui Ponzio Pilato deciderà di graziare Barabba, condannando a morte Gesù.

