IL SEGRETO/ Donna Francisca e Prudencio decidono di incendiare la casa di Julieta (Anticipazioni 30 marzo)

Anticipazioni Il Segreto, puntata 30 marzo: Donna Francisca e Prudencio decidono di incendiare le case occupate abusivamente. Nessuno dovrà farsi male però...

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Il Segreto

La settimana di programmazione de Il Segreto si conclude oggi nel peggiore dei modi. Donna Francisca e Prudencio, infatti, discutono sulla strategia necessaria per liberarsi di tutti coloro che hanno occupato abusivamente le proprietà Castro - Montenegro. Lo scontro con Julieta ha mandato su tutte le furie la matrona che ora non intende essere tollerante né con lei né tanto meno con le altre persone nella sua stessa situazione. Dello stesso avviso è anche Prudencio che propone alla signora di incendiare le abitazioni occupate senza il suo consenso: è questo secondo lui l'unico modo per raggiungere l'obiettivo prefissato, anche se sarà necessario fare attenzione per evitare che qualcuno si faccia male. Donna Francisca è sorpresa da questa proposta, ma allo stesso tempo sembra volerla prendere seriamente in considerazione.

IL SEGRETO: MAURICIO DUBITA DI MARCELA

Nella puntata de Il Segreto in onda oggi su Canale 5 a partire dalle ore 16:30, Beatriz appare ancora nervosa e agitata dopo il rifiuto subito da Matias. L'unica persona in grado di calmarla è Aquilino, seriamente interessato alla situazione dell'amica. E, a quanto pare, la coppia giorno dopo giorno mostra una sintonia evidente... Marcela si è ripresa e anche il bambino che porta in grembo è riuscito a sopravvivere in seguito al grave incidente. Anche se Matias è al suo fianco, la giovane sa di essere stata tradita e ne parla con Adela: quest'ultima le offre la sua solidarietà, consigliandole di dimenticare il passato e pensare solo ad un futuro felice con la sua famiglia. Alla villa tiene banco la discussione tra Donna Francisca e Prudencio, alla quale non partecipa Mauricio. Il capomastro, infatti, ha altro a cui pensare, immerso nei suoi sospetti riguardanti la moglie. Per questo chiede a Fe, colei che più di ogni altro sta soffrendo per questa situazione, di indagare sul conto di Nazaria, tenendo sotto controllo i suoi movimenti.

© Riproduzione Riservata.