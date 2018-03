INSIDE OUT/ Su Canale 5 il film d'animazione diretto da Pete Docter (oggi, 30 marzo 2018)

Inside Out, il film d'animazione in onda su Canale 5 oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast i doppiatori: Amy Poehler e Levis Black Leather, alla regia Pete Docter. Il dettaglio della trama.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film d'animazione in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA PETE DOCTER

Il film d'animazione Inside Out va in onda su Canale 5 oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle ore 21.10. Diretta nel 2015 da Pete Docter, la pellicola ha riscosso un successo strepitoso a livello internazionale riuscendo ad aggiudicarsi il premio Oscar come miglior pellicola animata del 2015. Nella versione originale i personaggi principali sono stati doppiati da Amy Poehler, Levis Black Leather, Mindy Kaling e Diane Lane. In quella italiana invece non sono stati coinvolti attori cinematografici noti al pubblico nella fase di doppiaggio. Inside Out è stato co-diretto da Ronnie del Carmen, regista di origini filippine che ha anche curato la regia del film La missione speciale di Dug. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

INSIDE OUT, LA TRAMA DEL FILM

Riley ha 15 anni e, assieme alla sua famiglia, è costretta a trasferirsi a San Francisco, seppur contro voglia. La grande metropoli, così diversa da luogo dal quale proviene, e l'idea di doversi integrare in una nuova scuola, destabilizza la ragazza. Riley vive un momento molto complesso, con i suoi genitori che non riescono a comprendere fino a fondo il suo disagio, presi da tante altre problematiche. E così nella mente della ragazzina iniziano a coesistere cinque emozioni che caratterizzano l'animo di qualsiasi essere umano, ovvero gioia, paura, disgusto, rabbia e tristezza. Tutte le disavventure della giovane, vengono quindi raccontate dal punto di vista di questi cinque personaggi animati che rappresentano emozioni diverse e contrastanti tra loro. Nel corso della narrazione, sia Riley che le sue emozioni avranno modo di maturare e comprendere come far tesoro delle brutte esperienze per crescere e affrontare la vita in maniera differente.

