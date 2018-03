Isola dei Famosi 2018/ Alessia Mancini e Bianca Atezi nel mirino: "Una pesante, l'altra senza carattere!"

30 marzo 2018 Anna Montesano

Alessia Mancini - Isola dei Famosi 2018

Chi conquisterà la finale dell'Isola dei Famosi 2018? La conclusione di questa avventura per i naufraghi "sopravvissuti" finora si avvicina, e la domanda parte quindi spontanea. Tra i possibili finalisti, secondo molti, c'è una donna che ha mostrato di essere un vero e proprio leader, anche se è stata molto criticata per il suo comportamento da "capetto" e da "maestrina": Alessia Mancini. Che piaccia o no, Alessia ha mostrato finora grande determinazione e forza di volontà, eppure da molti compagni d'avventura è stata altrettanto criticata. Come lei anche Bianca Atzei, da molti considerata "priva di carattere" e "cagnolino della Mancini". La stessa Rosa Perrotta, appena tornata nel gruppo, ha avuto modo di chiarire con Bianca, esponendole le sue perplessità in merito al non prendere mai una posizione certa e definita. "Spero questa settimana possa uscire fuori finalmente" si è augurata la Perrotta.

L'Isola dei Famosi, Alessia Mancini e Bianca Atzei: l'attacco di Rita De Michele

Ma Rosa non è la sola a criticare Alessia Mancini e Bianca Atzei per queste motivazioni. In un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo Tv, in edicola questa settimana, anche la mamma di Francesca Cipriani, Rita De Michele, ha da ridire sulle due naufraghe. "Alessia Mancini è pesante, insopportabile. Bianca Atzei, invece, secondo me non ha carattere: dice che ha bisogno di protezione e quindi si accoda alla Mancini, ma non è vipera come la sua amica. - sbotta la signora Rita, che infine riporta alla mente una scena da lei poco gradita - Ricordo l'episodio in cui Francesca stava lavando i costumi: lei ha i reggiseni imbottiti per far sembrare il seno ancora più grosso, solo che immersi in acqua fanno le bollicine. Alessia ha visto la scena e ha detto a Nino che mia figlia aveva usato e finito lo shampoo dei naufraghi, mentre non era vero".

