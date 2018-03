Isola dei Famosi 2018, il canna-gate è un tabù/ "Ci hanno censurato": Capriotti, Henger e Nardi confermano

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Isola dei Famosi 2018 - Eva Henger e Francesco Monte

Il canna-gate dell’Isola dei Famosi 2018 è diventato ufficialmente un argomento tabù. Da diverse settimane, infatti, le trasmissioni Mediaset che si occupano abitualmente del reality, Pomeriggio Cinque, Mattino Cinque e Domenica Live, non parlano più del canna-gate. Il pubblico si è spesso chiesto il motivo di tale silenzio e a soddisfare la curiosità dei fans del reality sono gli stessi ex naufraghi. Nel salotto di Casa Signorini, infatti, Eva Henger, Cecilia Capriotti e Filippo Nardi hanno svelato di aver ricevuto una telefonata con cui gli è stato proibito di parlare ancora dell’argomento. “Ci hanno censurato” ha detto la Capriotti mentre Filippo Nardi ha aggiunto – “Ci hanno telefonato e ce lo hanno detto”. Eva Henger ha infine concluso: “E’ vero, non possiamo più parlarne”. I tre ex naufraghi, però, alla domanda di Alfonso Signorini sui motivi di tale decisione, hanno dichiarato di non saperlo.

ISOLA DEI FAMOSI 2018, CANNA-GATE TABU’: LE PAROLE DI BARBARA D’URSO

Le recenti dichiarazioni di Cecilia Capriotti, Eva Henger e Filippo Nardi non fanno che confermare le parole di Barbara D’Urso che, nella scorsa puntata di Domenica Live, ha annunciato la sospensione della macchina della verità a cui si sarebbero dovuti sottoporre Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti e Craig Warwick. “La macchina della verità è momentaneamente sospesa, diciamo che non l’hanno fatta passare alla dogana. È stato deciso di sospenderla, di aspettare gli sviluppi. Non chiedetemi il motivo, non lo so neanche io”, ha detto la conduttrice. L’unico programma Mediaset, dunque, che continua ad occuparsi del canna-gate è Striscia la Notizia che, nonostante manchino solo tre settimane al termine di quest’edizione dell’Isola, non smette d’indagare sul canna-gate diventato ormai un vero e proprio caso mediatico.

