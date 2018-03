Lite Amaurys Perez e Franco Terlizzi/ Video, naufraghi quasi alle mani all'Isola dei Famosi:"Ci vediamo fuori"

Isola dei Famosi 2018, scoppia la rissa tra Amaurys Perez e Franco Terlizzi, i due quasi alle mani. L'ex pugile: "Ci vediamo fuori da qui e la sbrighiamo da uomo e uomo"

30 marzo 2018 Anna Montesano

Lite tra Amaurys Perez e Franco Terlizzi (Isola 2018)

La tensione all'Isola dei Famosi è sempre più alta. La stanchezza, mista a stress e alla fame, si fa sentire per tutti i naufraghi e, nelle ultime ore, soprattutto per Franco Terlizzi. Si è infatti sfiorata la rissa in Honduras, dove l'ex pugile ha avuto un durissimo faccia a faccia con Amaurys Perez. Tutto nasce da una presunta offesa, molto forte e fatta senza telecamere, da Franco a Rosa Perrotta ed Elena Morali. A riportare la vicenda alle due naufraghe è Jonathan, ma Terlizzi nega e chiede poi un confronto con Amaurys Perez, dal quale, a suo dire, sarebbero partite le accuse a Rosa ed Elena. Faccia a faccia, nasce il confronto che in poco diventa una durissima lite. Così è Terlizzi ad esordire: "Tutti stanno accusando me di una cosa che non ho mai detto"; Perez risponde "Prima cosa: io non ho accusato te. Seconda cosa: io sono schiavo della mia lingua e quando ho detto ciò che ho detto sono andato a chiedere scusa. Assumiti le tue responsabilità".

RISSA SFIORATA TRA AMAURYS PEREZ E FRANCO TERLIZZI

Il confronto poi degenera quando Franco sbotta: "Io non ho detto quelle cose, sei stato tu a dirle, vergognati Perez". Ma lo sportivo non ci sta e gli animi, così come i toni, si scaldano notevolmente: "E tu ti devi vergognare perchè mi hai fatto passare per un bugiardo e perchè hai detto a Jonathan 'Sei un infame di mer**'". I due arrivano muso a muso, per questo Franco gli fa notare: "Non mi fai paura - e lancia la proposta - quando vuoi ci vediamo fuori da qui e ce la vediamo da uomo a uomo". Terlizzi lo lascia da solo, ma Amaurys continua ad accusarlo così i due si scambiano parole molto poco lusinghiere: "Vai a cag**e tu, schifoso!" (Clicca qui per il video della lite)

