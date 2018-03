Marvel, il ritorno dei Fantastici 4/ Una nuova serie di Dan Slott e Sara Pichelli ad agosto

Marvel, il ritorno dei Fantastici 4: una nuova serie di Dan Slott e Sara Pichelli ad agosto. Tornano nell’universo di Stan Lee, la Cosa, la Torcia Umana, Fantastic e la Donna invisibile

La copertina della nuova serie dei Fantastici 4

E’ ufficiale, i Fantastici 4 tornano nell’universo Marvel. L’annuncio è arrivato nelle scorse ore attraverso il profilo Twitter della casa editrice statunitense, confermando di fatto le indiscrezioni delle ultime settimane. Dal prossimo agosto verrà pubblicata una nuova serie riguardante le vicende dei quattro supereroi protagonisti, ovvero, la Cosa, la Torcia Umana, Mister Fantastic e la Donna invisibile. La nuova serie di fumetti sarà realizzata da Dan Slott, che la scriverà, e da Sara Pichelli, che invece la disegnerà. «Stavamo aspettando la disponibilità degli autori giusti per questa serie - ha spiegato Cebulski, editor in chief, come riportato da comicus.it - era in progetto da molto tempo». E ancora: «Dan è il più grande fan dei Fantastici Quattro. Ha questa straordinaria capacità di avere questa conoscenza enciclopedica di quasi tutto ciò che è accaduto in un fumetto Marvel».

IL FILM DEL 2005

La serie avrà cadenza mensile, e i fan dei quattro sono già in visibilio, visto che ormai da diverso tempo si attendeva il loro ritorno ufficiale. Per non si sa praticamente nulla, ma si attendono nuove informazioni che verranno rilasciate senza dubbio nelle prossime settimane, visto che agosto è ormai dietro l’angolo. E’ stata invece svelata la copertina dove cappeggia un enorme 4 in alto, con il gruppo di supereori che cammina nell’ombra. I Fantastici 4 sono divenuti famosi in Italia in particolare nel 2005, grazie al film che raccontava appunto le loro gesta. Una pellicola realizzata da 20th Century Fox, prima che i diritti degli stessi tornassero nelle mani della Marvel Cinematic Studios. A questo punto, non è da escludere anche una presenza dei quattro nei prossimi capitoli degli Avengers.

