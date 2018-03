Max Giusti, dolore immenso per Fabrizio Frizzi/ Video, bacio alla bara e fuga tra la folla

Max Giusti non nasconde il suo dolore per la morte di Fabrizio Frizzi: il video in cui bacia la bara dopo i funerali e si dilegua tra la folla dei presenti.

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Max Giusti

Max Giusti, nascosto dietro un paio di occhiali da sole scuri, ha salutato Fabrizio Frizzi il giorno dei funerali. Dopo aver partecipato al rito funebre che si è svolto presso la Chiesa degli Artisti di Roma, l’attore e conduttore, insieme al resto dei presenti, ha aspettato che la bara con il feretro di Fabrizio Frizzi uscisse dalla chiesa per essere accompagnata al cimitero. Lontano dai colleghi e dagli amici, Max Giusti non ha trattenuto le lacrime. Profondamente scosso e addolorato per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi, Max Giusti dopo aver dato un bacio alla bara, si è dileguato tra la folla dei presenti in Piazza del Popolo. In disparte, l’attore, esattamente come tanti amici e colleghi, ha voluto essere presente ai funerali di Fabrizio Frizzi che, in Rai, ha lasciato un ottimo ricordo. Un dolore per tutti, dunque, la morte del conduttore. Cliccate qui per vedere il video.

IL DOLORE DI MAX GIUSTI PER FABRIZIO FRIZZI

“Un grande vuoto”, ha scritto Fabrizio Frizzi su Facebook dopo aver condiviso le pagine di alcuni giornali ricche di testimonianze sul conduttore. Il giorno della morte di Fabrizio Frizzi, Max Giusti è stato uno dei primi colleghi a ricordarlo sui social. Accanto ad una foto in cui sorridevano insieme, giusti aveva scritto: “E’ con questo sorriso che voglio ricordarti, ma oggi sono morto un po’ anche io! Ti voglio bene Fabrizio! Il mio pensiero ed il mio dolore vanno alla tua famiglia”. Giusti, dunque, fa parte della lunga schiera di personaggi famosi che, in questi giorni, sui social e in tv stanno ricordando al pubblico chi era davvero Fabrizio Frizzi rivelando anche aneddoti curiosi e inediti sulla sua vita. Un vuoto, quello che Max Giusti sente nel suo cuore, che nessuno potrà mai colmare e le lacrime che l’attore e conduttore ha versato durante le esequie ne sono la prova.

