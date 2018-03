Mercedesz Henger e Leonardo sono in crisi? La figlia di Eva Henger di nuovo single

30 marzo 2018 Hedda Hopper

A quanto pare per le signore Henger è un periodo un po' confuso fatto di scossoni, rivelazioni e colpi di frenata. Non solo la mamma Eva è finita nell'imbuto del canna-gate ma sembra che anche la figlia Mercedesz abbia dei piccoli problemi non legati al lavoro ma legati alla sua vita privata. Dopo diversi mesi di solitudine, in cui molti flirt le sono stati attribuiti, Mercedesz aveva conosciuto l'amore in palestra grazie al giovane Leonardo, suo personal trainer. Fin qui tutto bene e anche nelle scorse settimane sembrava che tutto andasse a gonfie vele con grandi annunci previsti proprio per questa primavera dopo un anno d'amore. A quanto pare così non sarà visto che l'ex naufraga appare sui social da sola ormai da un po' e proprio a Novella 2000 ha confermato la crisi.

IN CRISI AD UN PASSO DA UN ANNO D'AMORE

In particolare, Mercedesz ha rivelato: “Con lui la situazione è incerta [...] Siamo stati fidanzati per un anno, poi ci siamo lasciati e di nuovo ripresi. Viviamo un momentaneo periodo di alti e bassi, ma da parte di entrambi c’è la speranza di sistemare la nostra relazione. Non dico di più perché sto vivendo un momento di confusione. Spero che passi in fretta”. A quanto pare la situazione è degenerata in queste settimane visto che proprio in una delle sue ultime ospitate a Pomeriggio 5 la bella naufraga aveva parlato di nove mesi d'amore, della convivenza romana e anche dell'arrivo del primo anniversario che avrebbero festeggiato alla grande. Riusciranno i due a ritrovare l'armonia e celebrare questo importante momento.

