Mita Medici ricorda Franco Califano/ Cinque anni fa l'addio al Califfo: "Persona vera, con forze e debolezze"

Mita Medici ricorda Franco Califano, morto cinque anni fa. Attraverso un'intervista rilasciata all'Ansa, la cantante e attrice ammette: "Era una persona vera, con forze e debolezze"

30 marzo 2018 Anna Montesano

Franco Califano

Sono trascorsi già cinque anni dalla scomparsa di Franco Califano. Il Califfo, poeta della musica, torna oggi nelle menti di molti anche grazie alle parole di una dalle donne che lui ha più amato nel corso della sua vita: Mita Medici. La nota cantante e attrice italiana ne parla all'Ansa, ricordando il grande cantautore, scomparso cinque anni fa. "Franco Califano è stato e sarà la voce poetica, sanguigna, ironica e sorprendente dell'aristocrazia popolare, delle persone vere e veraci, dei timidi e degli sfacciati, degli appassionati e dei malinconici. - dichiara Mita Medici, nome d'arte di Patrizia Vistarini - Ispirato e per questo amato dalle donne, ammirato dagli uomini, per alcuni addirittura un maestro". Mita e Franco sono stati per pochi anni in passato, ma con un amore intenso, che ha caratterizzato anche la nascita di molti lavori musicali.

MITA MEDICI: "FRANCO È STATO UN AMICO PER TUTTA LA VITA"

Mita Medici, nel corso dell'intervista rilasciata all'Ansa, tiene a ricordare Califano nelle sue bellezze ma anche nelle sue debolezze: "Franco è stato semplicemente una persona vera - ammette - con la sua forza e le sue debolezze che è riuscito a trasformare in Poesia". Tanti gli amori che nel corso degli anni sono stati attribuiti a Franco Califano che, tuttavia, ha sempre avuto un posto speciale nel suo cuore per Mita, che ha anche definito come la donna della sua vita. Un sentimento sincero ricambiato senza dubbio anche dalla Medici, che confida: "Per me oltre che un primo dolcissimo amore, Franco è stato un amico sincero e discreto per tutta la vita".

© Riproduzione Riservata.