Morte Frizzi, giornalista Tg1 Cinzia Fiorato e Bartoletti contro Rai/ “Celebrato da chi lo mise da parte...”

Morte Fabrizio Frizzi, giornalista Tg1 Cinzia Fiorato e Marino Bartoletti contro la Rai. “Celebrato da chi lo mise da parte... Non dimentichiamo quel periodo buio...”. Le ultime notizie

30 marzo 2018 Silvana Palazzo

Fabrizio Frizzi, Fiorato e Bartoletti contro la Rai (Foto: LaPresse)

La morte di Fabrizio Frizzi e l’ipocrisia delle celebrazioni: potrebbe intitolarsi così il post di Cinzia Fiorato, poi sparito da Facebook. Resta il violentissimo attacco della giornalista del Tg1 alla Rai, che aveva già espresso la sua opinione in redazione: «Pensavo di essere l'unica a ricordare il lungo periodo buio della sua carriera, quando la Rai che oggi lo celebra, gli inferse la ferita di metterlo da parte per molto tempo». Fiorato si è detta comunque consapevole del fatto che oggi Fabrizio Frizzi non gradirebbe le sue parole, «perché la Rai l'ha sempre e comunque amata dedicandogli la vita». Ma la giornalista si è sentita comunque in dovere di spendere qualche parola sulla Rai, definita «un'azienda che venera a colpi di milioni di dobloni gente mediocre che non vale nemmeno i soldi di un francobollo e bolla come inadeguato alle prime serate importanti o agli eventi come il Festival di Sanremo un cavallo di razza come Frizzi».

MORTE FABRIZIO FRIZZI, GIORNALISTA TG1 CONTRO LA RAI

È giallo sul post della giornalista del Tg1 Cinzia Fiorato, scomparso da Facebook dopo la sua pubblicazione. Ma è rimasto online il tempo sufficiente per scatenare un polverone. La giornalista ha infatti attaccato la Rai, mettendone in evidenza la presunta ipocrisia per aver celebrato la morte di un conduttore che aveva messo da parte in una fase particolare della sua carriera. «Fabrizio, da persona per bene qual era, non faceva parte della corazzata di raccomandati, di gente torbida che usa ogni mezzo per prendersi tutta la torta e non lascia agli altri nemmeno le briciole». Il riferimento è anche alla mancata conduzione del Festival di Sanremo, ma non ne manca uno velenoso a Fabio Fazio: «Fabrizio era uno che credeva nella forza del suo lavoro. Per questo non ha mai presentato il festival e non ha mai avuto contratti da 70milioni di euro per mettersi seduto dietro un acquario in prima serata».

MARINO BARTOLETTI: “SOGNAVA IL FESTIVAL DI SANREMO”

Sulla stessa lunghezza d’onda Marino Bartoletti, il quale sul suo sito ha dichiarato di aspettarsi che qualcuno chieda scusa a Fabrizio Frizzi. «Nella storia di questo lungo matrimonio professionale (interrotto solo per pochi mesi quando passò a Mediaset per essere stato umiliato da qualche dirigente perlomeno ingeneroso) ci sono stati momenti anche molto difficili», scrive il giornalista, secondo cui Frizzi non ha mai coltivato rivincite e vendette contro chi lo aveva messo in disparte. «Il suo sogno era condurre il Festival di Sanremo. E lo avrebbe meritato. Se è vero com’è vero che in almeno tre-quattro edizioni gli hanno preferito personaggi che non avevano un briciolo della sua storia e della sua solidità e in altre tre occasioni hanno chiamato conduttori di Aziende concorrenti». Anche per Bartoletti ora è facile elogiarlo e rimpiangerlo, ma proprio in questo momento sente il bisogno di dire quella che ritiene essere la verità. Clicca qui per la sua lunga lettera.

© Riproduzione Riservata.