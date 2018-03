NEMO, NESSUNO ESCLUSO/ Anticipazioni e ospiti: in studio Leo Gullotta Annalisa Chirico (29 marzo)

Nemo, nessuno escluso torna in onda oggi, venerdì 30 marzo, in prima serata su Raidue: ospiti di Enrico Lucci e Valentina Petrini sono Leo Gullotta e Annalisa Chirico.

Nemo, Nessuno escluso, condotto da Enrico Lucci e Valentina Petrini, torna in onda oggi, venerdì 30 marzo, in prima serata su Raidue. Ospiti in studio saranno l’attore Leo Gullotta e la giornalista Annalisa Chirico. La puntata si aprirà con il servizio di Enrico Lucci che racconterà l’impegno di chi, ogni giorno, combatte per liberare i cieli dalle scie chimiche. Dopo il servizio, seguirà un intervento comico di Paola Minaccioni che parlerà degli effetti deleteri dei social network. Valentina Petrini, invece, porterà il pubblico di Raidue in Polonia. Al centro del suo servizio ci saranno le nuove forme di razzismo. In Polonia, infatti, nascono nuove intolleranze nei confronti delle minoranze. Valentina Petrini, nel corso del suo viaggio, ha cercato di scoprire da dove nascono le nuove forme di razzismo in un Paese che, pur avendo vissuto la tragedia dell’Olocausto, mette in discussione la memoria di una delle pagine più tristi della storia moderna. Sul palco, per parlare del delicato argomento, salirà Moni Ovadia, attore e scrittore.

NEMO, NESSUNO ESCLUSO: GLI ALTRI SERVIZI DEL 29 MARZO

L’inviata Chiara Daina si occuperà dell’emergenza dell’abuso degli antibiotici negli ospedali e negli allevamenti. Seguirà l’intervento Franca Braga, responsabile centro studi alimentazione e salute di Altroconsumo che spiegherà quando è davvero necessario usare gli antibiotici e quando farne a meno. Emanuele Piano, invece, ha realizzato per Nemo, Nessuno Escluso un’inchiesta su quanto sia facile ottenere falsi documenti d’identità con cui si può ottenere facilmente anche il permesso di soggiorno. Marco Maisano, invece, volerà negli Stati Uniti alle prese con l’emergenza dell’obesità con il successivo intervento di Rosanna Lambertucci che parlerà di alimentazione mentre Laura Bonasera mostrerà dove vengono coltivati gli ortaggi e le verdure che vengono consumate nei ristoranti orientali. Si parlerà poi di politica con Vittorio Sgarbi che commenterà quanto sta accadendo tra Matteo Salvini e Luigi di Maio. Infine, Edoardo Anselmi e Viviana Morreale racconteranno la vita di Biagio Conte, considerato un moderno “San Francesco” siciliano.

