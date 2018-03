Ospiti Verissimo, i Rodriguez protagonisti/ La famiglia di Belen sbarca nel salotto di Silvia Toffanin

Ospiti Verissimo 31 marzo 2018: Belen Rodriguez e tutta la sua famiglia nel salotto di Silvia Toffanin, presenti anche Stefano De Martino, Marco Ferri, Margherita Buy ed Edoardo Leo.

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Famiglia Rodriguez

La puntata di Verissimo in onda sabato 31 marzo, alle 16.10 su canale 5 sarà ricca di ospiti. I più attesi, tuttavia, sono sicuramente i Rodriguez. Nel salotto di Silvia Toffanin, infatti, arriverà Belen con la sua famiglia. La showgirl rilascerà la sua prima interviste televisiva insieme alla sorella Cecilia, al fratello Jeremias e alla mamma Veronica. Sarà, invece, assente papà Gustavo che si trova da qualche settimana in Argentina dove si sta prendendo cura di sua madre. Dopo aver partecipato a diverse trasmissioni televisive con Cecilia e Jeremias, per la prima volta, Belen porterà in tv anche mamma Veronica che, da quando è arrivata in Italia, si è sempre esposta per difendere i propri figli. Ad introdurre Belen Rodriguez sarà l’ex marito Stefano De Martino che, in collegamento dall’Honduras, annuncerà l’arrivo della sua ex moglie seguita, poi, dal resto del clan Rodriguez.

GLI ALTRI OSPITI DI VERISSIMO DEL 31 MARZO

I Rodriguez, però, non saranno i soli ospiti della puntata pasquale di Verissimo. Per lo spazio dedicato all’Isola dei Famosi 2018, oltre a Stefano De Martino ci sarà anche Marco Ferri. E ancora: per la musica ci sarà la cantante Francesca Michielin mentre, per lo spazio dedicato al cinema, ci sarà una delle attrici più apprezzate dal pubblico e dagli addetti ai lavori Margherita Buy e uno dei registi più amati ovvero Edoardo Leo, reduce dall’esperienza come conduttore del Dopo Festival di Sanremo 2018. E ancora Antonio Albanese ed Enzo Iacchetti. Grandi nomi, dunque, per il programma di Silvia Toffanin che punta a battere, ancora una volta, la concorrenza di Sabato Italiano, il programma di Raiuno condotto da Eleonora Daniele.

