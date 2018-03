Paolo Fox/ Oroscopo di oggi 30 marzo 2018: sagittario positivo, cancro in difficoltà

Oroscopo di oggi 30 marzo 2018 di Paolo Fox: ecco le anticipazioni circa l'andamento dei segni zodiacali per la giornata di oggi. In arrivo giornate non semplici per Cancro e Gemelli

Paolo Fox, l'oroscopo del 30 marzo

OROSCOPO DI OGGI 30 MARZO 2018: PAOLO FOX A LAMMEMIELE

Tornano le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox riguardanti la giornata di Venerdì 30 Marzo 2018, trasmesse in anteprima da Radio Latte e Miele, all'interno della rubrica radiofonica "Latte & Stelle". Ariete: Una situazione astrologica positiva permette ai nati nel segno di mostrare i propri sentimenti senza inibizioni, portandoli ad essere particolarmente diretti e determinati. Grazie a questa condizione, il periodo si presenta molto favorevole all'attuazione di nuovi progetti che non mancheranno di rivelare il loro potenziale durante i prossimi mesi. Toro: Dopo dei mesi piuttosto altalenanti, che non hanno risparmiato alcune delusioni, queste giornate sembrano concedere un buon recupero. Le difficoltà appena trascorse non nasconderanno a lungo i loro frutti: più consapevoli delle proprie necessità, nonché forti di un buon successo personale, i nati nel segno riusciranno a ridelineare il proprio panorama affettivo eliminando le presenze superflue.

CANCRO E GEMELLI: GIORNATE NON SEMPLICI

Gemelli: Nell'ultimo periodo qualcuno potrebbe essersi sentito poco soddisfatto della propria condizione, anche a causa di alcune compagnie poco dinamiche e stimolanti. Nonostante un po' di generale apatia che caratterizzerà questa giornata, sarebbe utile riuscire a trascorrere le festività pasquali circondandosi di persone capaci di regalare un po' di buon umore. Cancro: Marzo sembra aver portato un po' di bufera all'interno della sfera sentimentale, tanto che qualcuno potrebbe trovarsi nuovamente nella condizione di mettere in dubbio la propria relazione. Risentiranno di questo aspetto astrologico specialmente le coppie più litigiose, mentre chi non ha ancora avuto l'opportunità di coltivare stabilmente un'emozione eviterà di cercarla.

LEONE TIMIDO, VERGINE IN CERCA DI RISCATTO

Leone: Uno spiccato senso dell'orgoglio e il segreto timore di un rifiuto potrebbero portare alcuni Leone ad esprimere poco i loro sentimenti. Nonostante un ultimo periodo un po' difficoltoso, sembra iniziare una fase di lento recupero. Qualche frustrazione potrebbe ancora presentarsi sul piano lavorativo, ma la promessa di soddisfazioni a lungo termine invita a tenere duro. Vergine: Dopo la giornata di ieri, segnata da un lieve disagio, questo venerdì sembra svolgersi all'insegna della voglia di realizzare qualcosa di importante. L'assetto astrologico positivo che caratterizzerà tutto il week end è sintomatico delle grandi possibilità di questo segno durante quest'anno: tra Aprile e Giugno sarà possibile intraprendere molti nuovi progetti e ottenere interessanti conferme sul piano affettivo.

BILANCIA PIU' ENERGICA, SCORPIONE IMPAVIDO

Bilancia: Si sta concludendo un Marzo denso di cambiamenti che hanno portato con se tante emozioni quante preoccupazioni. Chi ha vissuto alcune tensioni sul piano sentimentale dovrà prestare particolare attenzione ad evitare il conflitto, specialmente se si ha a che fare con segni come Cancro, Ariete e il Capricorno. L'entrata della Luna nel segno regalerà maggiore energia a partire da domenica. Scorpione: La grande forza di queste giornate consente di affrontare impavidamente gli ostacoli e di intraprendere nuovi progetti senza temerne le difficoltà. La presenza di Giove nel segno aiuterà ancora di più la risoluzione dei problemi. Il mese di Aprile metterà alle strette coloro i quali si trovano a vivere una relazione difficile, portando alcuni problemi ad emergere.

SAGGITTARIO POSITIVO, CAPRICORNO SODDISFATTO

Sagittario: Nonostante ieri e oggi siano giornate leggermente sotto tono, l'assetto astrologico del week end, nonché quello dei prossimi mesi, si rivela molto positivo. Potrebbe rivelarsi necessario iniziare a coltivare alcuni aspetti specifici, in vista delle condizioni favorevoli per discutere di progetti importanti che si verificheranno a partire dalla seconda metà di Giugno. Capricorno: Giornate di soddisfazione, in seguito ai problemi che si è stati costretti ad affrontare nell'ultimo periodo. Dopo aver fatto emergere alcune questioni taciute troppo a lungo, i nati sotto questo segno potranno godere ora di una nuova leggerezza, consapevoli delle proprie possibilità. Aprile potrebbe regalare buone possibilità sul piano lavorativo, a patto che ci si rassegni all'impercorribilità di alcune strade.

ACQUARIO, CI SIAMO! PER I PESCI PERIODO IMPORTANTE

Acquario: Il desiderio di questo segno di condividere le proprie emozioni incontra finalmente un periodo piuttosto favorevole: ad Aprile sarà importante riuscire a vivere le proprie passioni in maniera più calibrata. Pesci: Il cielo di Aprile sembra regalare romanticismo e emozioni positive, permettendo di fare scelte importanti e di godere delle questioni recentemente risolte. Per godere al meglio del periodo, sarà necessario lasciarsi alle spalle le questioni passate. Trattative importanti in vista.

© Riproduzione Riservata.