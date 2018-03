RESA DEI CONTI A LITTLE TOKYO/ Su Iris il film con Brandon Lee (oggi, 30 marzo 2018)

Resa dei conti a Little Tokyo, il film in onda su Iris oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Brandon Lee, Dolph Lundgren e Tia Carrere, alla regia Mark Lester. Il dettaglio.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Iris

NEL CAST BRANDON LEE

Il film Resa dei conti a Little Tokyo va in onda su Iris oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle ore 23.20. Una pellicola poliziesca del 1991 che è stata diretta da Mark Lester. Nel cast di attori protagonisti appare anche Brandon Lee, che nel film ha interpretato il personaggio di Johnny Murata. Brandon Lee, scomparso nel 1993, è stato un famoso attore cinematografico americano oltre che maestro di arti marziali, noto anche per essere il figlio del famoso Bruce Lee. È ricordato particolarmente per aver vestito i panni del personaggio di Eric ne Il corvo e morì proprio nel corso delle riprese del film che lo rese celebre per una banale casualità che provocò il terribile incidente in cui perse la vita. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

RESA DEI CONTI A LITTLE TOKIO, LA TRAMA DEL FILM

Il film è ambientato a Los Angeles. La grande metropoli californiana è messa in ginocchio da un potente gruppo criminale legato alla Yakuza, che ha intenzione di ampliare i propri traffici commerciali nel mondo della droga, investendo in una nuova sostanza sintetica in grado di abbattere qualsiasi concorrente presente sul mercato. La situazione inizia a diventare pericolosa mettendo a repentaglio la sicurezza dell'intera città. Le forze dell'ordine si trovano così costrette a intervenire con misure drastiche. L'operazione estremamente delicata e di grande importanza viene affidata a Kris Jenner and Johnny Murata, due agenti speciali che inizialmente non sembrano andare d'accordo. Tuttavia dovranno unire le loro forze per frenare l'inarrestabile avanzata della yakuza. A rendere ancora più complessa la questione sarà la presenza di Minako, un'avvenente ballerina di striptease alle dipendenze del perfido Yoshida, della quale Chris si innamorerà perdutamente.

