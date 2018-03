Smallville, Allison Mack e Nicki Clyne arrestate?/ "Donne trasformate in schiave sessuali"

Duro colpo questa mattina per i fan di Smallville e di Allison Mack. Sembra che l'attrice sia coinvolta in un losco caso di istigazione alla violenza e che lei stessa sia una vittima

30 marzo 2018 Hedda Hopper

Allison Mack

Una losca storia finita ieri con l'arresto di Keith Raniere? A questo punto il pubblico di Smallville e di Battlestar Galactica non possono far altro che sperarlo. Secondo quanto riporta il Time sembra che Allison Mack e Nicki Clyne facessero parte di una setta in cui non solo erano aguzzine ma di cui erano vittime loro stesse. Secondo gli inquirenti che proprio ieri hanno arrestato il leader della setta, alla presenza delle due, sembra che le attrici sono ree di aver reclutato donne da trasformare in chiave sessuali e che tenevano digiune, almeno per dodici ore, e che seviziavano quando se ne presentava l'occasione. Il «santone», fondatore della setta NXIVM, Keith Raniere, è stato arrestato in Messico con l'accusa di aver trasformato le sue adepte in schiave sessuali e la prova arriva addirittura da un marchio che faveva fare loro e che, sembra, rappresentassero proprio l'iniziale del suo nome e quella del nome di Allison Mack.

ALLISON MACK NEI GUAI TRA SETTE E VIOLENZE

L'attrice di Smallville, in particolare, è stata etichettata come braccio destro del santone e schiava, a sua volta, costretta ad una dieta di poche calorie, ben al di sotto le mille giornaliere, e a lunghe corse per mantersi magra il più possibile. Ma la situazione non è nuova all'occhio degli inquirenti e dei giornali visto che proprio Allison Mack aveva annunciato di essere entrata nell’organizzazione nel 2005, sulla scorta di Kristin Kruek, altra attrice di «Smallville» che però nel 2012 lasciò proprio sulla scia delle prime denunce fatte ai danni del santone. Secondo i media Allison non solo è rimasta ma ha collaborato con Raniere tanto da poter finire addirittura in arresto per istigazione alla violenza e non solo.

