Sossio Aruta/ Uomini e donne, tra una polemica e un bacio, arriva un altro scoglio?

Sossio Aruta si diletta nel Trono Over di Uomini e donne tra sfilate, balli e qualche litigio. Ma il suo futuro nel programma è in discussione?

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Sossio Aruta

Sossio Aruta continua ad essere grande protagonista del Trono Over di Uomini e donne, frequentando l'una o l'altra dama. Ida Platano sembra avergli preferito Riccardo Guarnieri, non senza critiche da parte del pubblico della trasmissione e dello stesso Aruta. Lui stesso, nell'ultima puntata andata in onda su Canale 5, ha cercato di aprire gli occhi alla dama, facendole capire che l'interesse di Riccardo non è pari al suo ma tali parole difficilmente avranno l'effetto sperato. Sembra che per Sossio Aruta dovrà ora aprirsi una nuova strada e a detta di alcuni essa condurrà dritta dritta al Trono Classico. Negli ultimi giorni, infatti, il cavaliere ha dato prova di saper ballare, sfilare, litigare con gli altri cavalieri e potrebbe essere la persona giusta per sedersi sull'ambito trono. Eppure i dubbi su di lui non mancano...

Sossio Aruta: amore o visibilità?

La domanda si ripete costantemente a Uomini e donne, sia all'interno del Trono Classico che del Trono Over. I vari protagonisti sono alla ricerca del vero amore o si trovano in trasmissione solo per ottenere la visibilità televisiva? È questo anche il caso di Sossio Aruta che non convince molti telespettatori a causa del suo comportamento. Il cavaliere sembra vestire i panni dell'opinionista, dicendo la sua sull'uno o l'altro collega, svestendo piuttosto quelli dell'uomo alla ricerca dell'anima gemella. Già in passato, Maria De Filippi ha spinto alcuni protagonisti del Trono Over ad allontanarsi dal programma, in quanto non completamente interessati al vero scopo di Uomini e donne. Sossio Aruta farà presto la stessa fine? Nel frattempo, lui non sembra curarsi di tali critiche, apprezzando persino lo spazio dedicato a Striscia la notizia nella rivista 'I nuovi mostri'.

