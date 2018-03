TU, IO E DUPREE/ Su Italia 1 il film con Owen Wilson e Kate Hudson (oggi, 30 marzo 2018)

Tu, io e Dupree, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Owen Wilson e Kate Hudson, alla regia Joe ed Anthony Russo. La trama del film nel dettaglio.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in seconda serata su Italia 1

NEL CAST OWEN WILSON

Il film Tu, io e Dupree va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 marzo 2018, alle ore 23.25. Una pellicola leggera che è stata prodotta nel 2006 dalla Universal Studios. Il film vede la doppia regia con la coppia Joe ed Anthony Russo, per Hollywood i 'Russo Brothers', che negli ultimi anni si sono dedicati al filone Marvel o super-eroi in genere con 'Ant Man' nel 2015, 'Captain America: Civil War' nel 2016. In questo 2018 la coppia alla cinepresa sarà sicuramente tra i campioni al botteghino con l'ennesimo episodio della saga Avengers, dirigendo infatti 'Avengers: Infinity War'. Nel cast di Tu, io e Dupree il protagonista, e produttore della pellicola, è il brillante Owen Wilson, immortale al fianco di Ben Stiller in 'Zoolander' così come nel sequel di quella pellicola tra le più esilaranti degli ultimi venti anni nel cinema comico mondiale, ma Owen è un interprete diverso da Stiller, comico sino ad un certo punto, in grado anche di interpretare ruoli con un retrogusto sentimentale e delicato come in 'Il treno per il Darjeeling' o 'Midnight in Paris' di Woody Allen. Al suo fianco la bella Kate Hudson, nel 2001 candidata agli Oscar come miglior attrice non protagonista per il film 'Quasi famosi', parte che le ha comunque donato se non l'Oscar il prestigiosissimo Golden Globe. Ma nel cast si ritrovano i cammei e le presenze di due grandi attori 'storici' come Matt Dillon e Michael Douglas, e la presenza, parte in cui interpreta se stesso, di Lance Armstrong, più volte campione del mondo di ciclismo e vincitore in diversi Tour de France. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

TU, IO E DUPREE, LA TRAMA DEL FILM

La bella coppia composta da Carl Peterson (Matt Dillon) e Molly Thompson (Kate Hudson), si sposano, anche grazie al contributo economico del padre di lei, su un atollo delle Hawaii, il sogno di quasi tutte le coppie di sposini americani. La felicità è a mille, ma, al ritorno da una romanticissima luna di miele, Carl scopre che l'amico del cuore, testimone delle sue nozze, Randolph Dupree (Owen Wilson), per essere presente proprio come testimone alle nozze alle Hawaii, ha perso il lavoro per le ferie prese proprio per quella felice contingenza. Scatta il senso di colpa immediato e la coppia di neo-sposini accoglie in casa Randolph per concedergli almeno di avere vitto e alloggio in attesa di una sua rivincita professionale e esistenziale. Ma Dupree non sembra in tal senso molto attivo nella ricerca di un lavoro ma non sono solo questi i guai, il padre di Molly, datore di lavoro di Carl, si comporta nei confronti del neo genero con fare arrogante e prepotente. Non ha mai visto di buon occhio la coppia, non gradisce che Carl sia sposato con la figlia e, nonostante sia stato sponsor delle nozze tropicali, crea e genera diversi problemi sul lavoro a Carl, arrivando anche ad umiliarlo togliendogli un incarico in seguito affidato ad altra persona. Ma i problemi sono altri, tra i quali l'incendio del salotto di casa provocato da Dupree, motivo per il quale la coppia lo caccia ritrovandolo solo e alla deriva, sotto un tremendo acquazzone, una notte successiva, seduto sulla panchina di un parco. Scattano di nuovo i sensi di colpa ... Che succederà al trio comunque di amici?

© Riproduzione Riservata.