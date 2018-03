TU LA CONOSCI CLAUDIA?/ Su Italia 1 il film con Aldo, Giovanni e Giacomo (oggi, 30 marzo 2018)

Tu la conosci Claudia?, il film in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 marzo 2018. Nel cast: Aldo, Giovanni e Giacomo, Paola Cortellesi, alla regia Massimo Venier. Il dettaglio della trama.

30 marzo 2018 Cinzia Costa

Il film in prima serata su Italia 1

ALLA REGIA MASSIMO VENIER

Il film Tu la conosci Claudia? va in onda su Italia 1 oggi, venerdì 30 marzo 2018 alle ore 21.25. Una pellicola comica che ha visto la regia di Massimo Venier e annovera nel cast di protagonisti Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti, che assieme formano il trio comico noto come Aldo Giovanni e Giacomo. Al loro fianco troviamo anche Paola Cortellesi, personaggio televisivo e cinematografico molto noto in Italia, famoso per la sua grandiosa verve comica, affiancata da una straordinaria bravura drammaturgica. Nel dicembre del 2017, è tornata al cinema con il film Come un gatto in tangenziale. Il resto del cast di Tu la conosci Claudia? è formato poi da Silvana Fallisi, Sandra Ceccarelli, Marco Messeri e Rossy De Palma. Ad interpretare il personaggio femminile protagonista, Claudia, è proprio Paola Cortellesi. Ma vediamo adesso la trama del film nel dettaglio.

TU LA CONOSCI CLAUDIA?, LA TRAMA DEL FILM

Giovanni e Claudia sono felicemente sposati da quasi dieci anni ma, negli ultimi tempi, la loro relazione non va più a gonfie vele come un tempo. Per cercare di superare la crisi momentanea con suo marito, Claudia decide di impegnarsi ad aiutare qualcuno che possa aver bisogno di lei e per puro caso incontra Giacomo. Quest'ultimo ha da poco divorziato e dopo un matrimonio durato diversi anni, sostiene di non aver più fiducia nell'amore. All'improvviso, però, si innamora follemente di Claudia. Intanto fa la sua apparizione anche il personaggio di Aldo, che aveva intrattenuto in passato una relazione extra-coniugale con Claudia. I due si erano poi lasciati perché la donna aveva deciso di salvaguardare il suo matrimonio. Il resto della trama sarà un susseguirsi di momenti comici ed esilaranti che ruotano attorno a Claudia ed ai tre uomini follemente innamorati di lei.

