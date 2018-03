The Voice Of Italy, concorrente spacca la chitarra/ Video, “È tutto una merd*”, Francesco Renga sbotta…

Saverio Martucci spacca la chitarra a The Voice Of Italy Video, “È tutto una merd*”: Francesco Renga condanna il suo gestaccio, ecco il vero motivo della sua rabbia.

30 marzo 2018 Valentina Gambino

Saverio Martucci distrugge la chitarra dopo l’esibizione

Saverio Martucci ha partecipato alla nuova edizione di The Voice Of Italy, con la sicurezza di colui che ce l’avrebbe fatta senza alcun dubbio. Dopo aver ricevuto un sonoro “due di picche” in musica, il cantautore ha perso la testa scaraventando la sua chitarra sul palcoscenico e dicendo una lunga serie di parolacce. Costantino Della Gherardesca nel dietro le quinte, nonostante la sua incredulità cercava di invitare l’artista a dire la sua senza alcun tipo di censura oppure preoccupazione ma, dopo aver chiesto scusa a tutti quanti, Saverio ha nuovamente perso la pazienza raggiungendo il backstage ancora più infuriato di prima. Dopo essersi raccontato nella clip di apertura confidando di avere collaborato anche con Beppe Vessicchio, Martucci è comparso in studio anche in compagnia nel padre, mostrando una certa sicurezza. Dopo avere eseguito anche discretamente bene The Voice Shape of my heart di Sting, per lui nessuno dei quattro giudici si è girato. Abbandonando il palcoscenico è accaduto di tutto…

Eliminato da The Voice Of Italy, Saverio Martucci non l’ha presa assolutamente bene. E così, una volta arrivato di fronte al padre e Costantino Della Gherardesca ha raccontato le prime emozioni a caldo: "In questo momento penso che sia tutto una merd*". Poi, dopo qualche secondo di silenzio ha scaraventato la sua chitarra sul palcoscenico. "Forse si è arrabbiato...", hanno commentato i giudici. Dopo questo improvviso colpo di testa Saverio ha chiesto scusa a Costantino ma poi è andato via borbottando contro le telecamere: "Sì sì riprendetevi il cazz*...". il padre del musicista poi, ha umilmente chiesto scusa al conduttore. "Se non sei Jimi Hendrix secondo me rompere la chitarra non è mai un bel gesto..." ha concluso Francesco Renga infastidito. Successivamente anche la rabbia social: “Ti sei bruciato in un attimo... ma perchè...a noi eri piaciuto, ma dopo quel gestaccio difficile comprendere... nella vita bisogna accettare e rispettare il giudizio degli altri, sbagliato o meno che sia perchè non si sa mai le cose poi che via prendono... questi atti inconsulti vanno studiati ed eliminati! Buona fortuna comunque”, “Ma perché il gestaccio? Peccato… sei bravissimo, non dovevi!”.

