UN POSTO AL SOLE / Roberto Ferri gioca la sua ultima carta con Sandro (Anticipazioni 30 marzo)

Anticipazioni Un posto al sole, puntata 30 marzo: Roberti Ferri non si rassegna a perdere il posto di comando ai Cantieri e si gioca un'ultima carta con Sandro e Alberto.

30 marzo 2018 Annalisa Dorigo

Un posto al sole

Termina oggi la programmazione settimanale di Un posto al sole, la soap partenopea che va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20:40 su Rai 3. Si ripartirà dalla difficile situazione venutasi a creare ai Cantieri dopo il ritorno a Napoli di Sandro e Alberto Palladini. Le ingerenze di quest'ultimo nei confronti del nipote lo hanno portato a scontrarsi duramente con Roberto, che ora dovrà correre ai ripari per evitare conseguenze pesantissime nel suo futuro e in quello dell'azienda. Dopo avere visto l'idea di Marina per limitare gli intrighi del perfido avvocato, sarà oggi la volta del piano di Roberto Ferri, quanto mai necessario per evitare di essere fatto fuori dai suoi stessi familiari. Quest'ultimo si giocherà un'ultima inaspettata carta, nella speranza che le idee del figlio e del suo terribile zio possano essere arginate: di cosa si tratterà? Alberto Palladini verrà messo a tacere anche questa volta?

UN POSTO AL SOLE: UN'IDEA PER PASQUETTA

Le festività di Pasqua e Pasquetta si avvicinano anche nelle trame di Un posto al sole e, come abitudine, gli abitanti di Palazzo Palladini si preparano ad organizzare qualcosa per le più importanti ricorrenze del calendario. In questo caso sarà Serena a discutere con Filippo, cercando di convincerlo ad abbandonare per qualche ora il suo computer e la sua attività in Borsa. La Cirillo vorrebbe infatti trascorrere un pomeriggio all'aria aperta insieme al marito e alla figlia. Riuscirà a convincerlo o sarà questo il motivo di una nuova discussione? Grazie alla registrazione effettuata da Arianna, Silvia si preparerà a smascherare una volta per tutte Emanuele Roversi, informando Lena Franchi di quanto accaduto durante la loro collaborazione. Ma basterà questo filmato a mettere in discussione il futuro professionale dell'editor? E se invece fosse la carriera di Silvia a subirne le conseguenze?

