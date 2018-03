UNA VITA/ Anticipazioni 30 marzo: Cayetana e Sara sono alleate contro Mauro?

Anticipazioni Una Vita, puntata 30 marzo: Cayetana e Sara si scambiano un pericoloso sguardo di intesa. Le due donne si conoscono e sono alleate contro Mauro?

30 marzo 2018

Una Vita

Va in onda oggi l'ultima puntata settimanale di Una Vita, la telenovela spagnola trasmessa su Canale 5 a partire dalle ore 14:10. Si ripartirà dalle insinuazioni di Fernando ai danni di Mauro: il benefattore del Patronato, dopo avere visto i documenti che gli ha portato Sara, ha informato la maestra della probabile fissazione dell'agente. E se la stesse solo usando per smascherare Cayetana? Teresa ha chiaramente difeso l'amato, evitando di incappare negli stessi errori del passato. Eppure in lei i sospetti si faranno evidenti: la donna comincerà a pensare che Mauro non sia completamente sincero con lei e che i suoi scopi siano ben altri. E mentre i dubbi tormenteranno la protagonista della telenovela spagnola, Cayetana tornerà nel suo appartamento di Acacias 38 facendo un incontro inaspettato. Vedrà Sara alla quale invierà uno sguardo di intesa: le due donne sono dunque alleate?

UNA VITA: SIMON STA MALE PER COLPA DI ELVIRA

Se da un lato la storia d'amore di Mauro e Teresa sarà messa ancora in discussione a causa degli intrighi di Sara (e probabilmente anche di Cayetana), dall'altro nella puntata di Una Vita di oggi assisteremo ad una triste novità relativa ad un'altra coppia. Elvira cercherà di mettere ancora una volta alla prova Simon, scatenando la sua gelosia: gli chiederà di recarsi a fare degli acquisti nonostante le temperature rigide di quel giorno. La spiegazione sarà chiara: il maggiordomo dovrà comprare dei cioccolatini che lei dovrà poi regalare a Liberto. Il ragazzo si troverà quindi costretto ad eseguire un simile ordine ma quando tornerà a casa si sentirà male e sverrà a causa del freddo. Sarà a quel punto che Elvira si sentirà in colpa, rendendosi conto di avere esagerato in una simile richiesta. L'amicizia tra Arturo e Rosina proseguirà, tanto che il colonnello chiederà alla vicina di casa di accompagnarlo ad una riunione degli amministratori.

