Uomini e Donne/ Anticipazioni, Nicolò Brigante sceglie Marta: le prove parlano chiaro! (Trono Classico)

Uomini e Donne, anticipazioni Trono classico. Nicolò Brigante sceglie Marta Pasqualato? Brutte notizie per Virginia Stablum: gli ultimi indizi parlano chiaro

30 marzo 2018 Anna Montesano

Nicolò Brigante

Non ci sono più dubbi: la scelta di Nicolò Brigante è imminente. Nel corso delle ultime settimane più volte si è ipotizzato che il tronista fosse pronto a scegliere eppure la cosa è stata costantemente rimandata. Nicolò ha voluto sfruttare tutto il tempo a sua disposizione per comprendere chi tra Marta Pasqualato e Virginia Stablum sia la donna che vuole davvero al suo fianco e, ormai, pare che la decisione sia stata presa. Lo palesano i gesti importanti che il ragazzo ha voluto fare, soprattutto con una delle due corteggiatrici che, a detta di molti, sarà la scelta: stiamo parlando di Marta. L'interesse di Nicolò è stato subito molto forte per Virginia, per la quale ha palesato una forte attrazione fisica da lui confessata in più di un'occasione. L'attrazione fisica è diventata qualcosa di più e il loro percorso, se non proprio nelle ultime battute, è sempre stato coerente e in crescendo, ma fino ad un certo punto.

LA SCELTA DI NICOLO' BRIGANTE: LE ULTIME NOVITÀ

È a questo punto che arriva Marta. Per Nicolò e la Pasqualato il percorso è stato invece molto più accidentato, fatto di liti e scontri ma probabilmente, per il tronista, molto più stimolante. Se all'inizio la conoscenza con Marta non ha mostrato importanti sviluppi, le ultime settimane - in particolare dopo la segnalazione ai danni della corteggiatrici - hanno visto un interessamento sempre più forte di Nicolò per lei. Baci appassionati, gesti importanti (come la presentazione di suo padre o il portarla spesso ad esprimere argomenti dolorosi del passato), una luce negli occhi diversa da parte del tronista, sembrano confermare che, nonostante il forte interesse per Virginia, la scelta sarà proprio Marta.

