Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Giorgio Manetti, promessa non mantenuta: nuova lite in studio! (Trono Over)

30 marzo 2018 Anna Montesano

Gemma Galgani e Giorgio Manetti

Avevano promesso di non parlare più l'uno dell'altro ma non sarà così. La storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti è sicuramente chiusa, ma non i loro scontri nello studio del Trono Over di Uomini e Donne. La bionda dama tornerà a breve a parlare del "gabbiano" e non con belle parole. Accadrà proprio nelle prossime puntate, quando Gemma scoprirà che Giorgio sta frequentando una nuova signora. Come infatti svela la pagina Facebook "Uomini e Donne Original Club", Giorgio ha iniziato in queste settimane a frequentare una dama e ha deciso di andare a trovarla nella sua città, Verona. Il cavaliere è arrivato però con un dono per la sua pretendente: una borsa, da lei molto gradita. Un dono che scatena però le critiche della Galgani nello studio di Uomini e Donne. Gemma ricorda e sottolinea la poca originalità di Giorgio, visto che lo stesso regalo fu fatto a lei nel corso di una loro esterna.

LA LITE E IL CAMBIAMENTO DI GIORGIO

Questo appunto di Gemma Galgani ben poco piace a Giorgio Manetti e scatena la sua furiosa reazione. Tra i due ha così inizio una nuova lite, che li vede scambiarsi parole davvero poco lusinghiere. Nonostante la promessa fatta in studio, Gemma non riesce a non citare nei suoi discorsi Giorgio, anche se il cavaliere è stato chiaro nel dirle di non voler che parlasse ancora di lui. A molti telespettatori è parso evidente un cambiamento da parte di Manetti, sempre più spesso infastidito o comunque apparentemente non contento di stare in studio. Chiaro è che le accuse sempre più pressanti di Gianni Sperti, oltre che di Gemma Galgani, non favoriscono la sua serena permanenza a Uomini e Donne.

