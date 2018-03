Uomini e Donne Oggi / In onda il Trono Over, video anteprima: lite tra Ida e Riccardo (30 marzo)

Uomini e Donne, oggi 30 marzo 2018 in onda il Trono Over. Nuova lite tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: nella coppia spunta ancora una volta Sossio Aruta

30 marzo 2018 Anna Montesano

Ida e Riccardo, Trono Over

La settimana di Uomini e Donne si conclude con la seconda parte del Trono Over. Dopo una lunga parentesi dedicata a Gemma Galgani - che ha avuto un nuovo scontro con Tina Cipollari e ha chiuso la conoscenza sia con Giocondo che con Pino - la puntata di ieri si è conclusa con un colpo di scena: Paola non ha dimenticato Giorgio Manetti e vuole tornare ad uscire con lui. Una richiesta che scatena le critiche di Gianni Sperti che ben ricorda che la loro conoscenza si concluse quando lei si rifiutò di "concedersi" in un vicolo isolato. Ma oggi, superata questa parentesi, al centro dello studio torna un'altra coppia che tanto sta facendo discutere nelle ultime settimane: quella composta da Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

UNA SEGNALAZIONE SCOMODA PER RICCARDO

La loro conoscenza procede tra alti e bassi e la settimana scorsa ha visto la dama annunciare di voler andare via, esausta dal comportamento di Riccardo. Ida non ha lasciato il programma e oggi è nuovamente al centro dello studio di fronte a lui. Tra i due oggi c'è un nuovo scontro che nasce a causa di un messaggio vocale, che è una segnalazione ai danni di Riccardo, che oggi si scopre essere stata inviata da Sossio Aruta! Ida e Riccardo hanno un nuovo forte scontro che si protrae per alcuni minuti e vede la dama ancora una volta esausta. Tutto però si conclude per il meglio: i due si riavvicinano e alla fine arriva anche un bacio in studio. Ma anche Sossio sarà protagonista di questa puntata e non soltanto per l'essersi messo ancora di mezzo nella storia tra Ida e Riccardo. (Clicca qui per il video anteprima)

