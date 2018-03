Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez in crisi? Il padre di Belen in Argentina: ecco perché

Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez sono in crisi? Il padre di Belen è tornato in Argentina per un motivo preciso: tutta la verità sul suo allontanamento.

30 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Belen rodriguez e la sua famiglia

Periodo di crisi per Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez? I genitori di Belen, da quando si sono trasferiti in Italia, sono diventati molto popolari al punto che l’assenza di Gustavo al compleanno della moglie non è passata inosservata ai followers che si sono chiesti cosa stia accadendo tra i genitori della showgirl argentina. I rumors hanno subito parlato di crisi matrimoniale, ma a quanto pare, il motivo è un altro. Il padre di Belen, infatti, è tornato in Argentina per stare vicino alla madre malata. A rivelarlo è il settimanale Novella 2000. La famiglia di Belen sta così attraversando un periodo non facilissimo ed è per questo che nessuno dei Rodriguez ha parlato apertamente del motivo del ritorno di Gustavo in Argentina. Il settimanale Novella 2000 ha pizzicato Gustavo Rodriguez in aeroporto dove è stato salutato dalla moglie Veronica, dai figli Belen, Jeremias e Cecilia, dal piccolo Santiago e dai generi Ignazio Moser e Andrea Iannone.

VERONICA COZZANI E GUSTAVO RODRIGUEZ, NESSUNA CRISI PER I GENITORI DI BELEN

Nessuna crisi matrimoniale per Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez. I genitori di Belen, sposati da tantissimi anni, sono ancora felici insieme. La storia d’amore tra la mamma e il padre di Belen è iniziata in modo insolito. A svelarlo è stata la stessa Veronica Cozzani che, durante la permanenza di Cecilia nella casa del Grande Fratello Vip aveva svelato di aver lasciato un ragazzo con cui vivere una storia d’amore da tre anni dopo essersi innamorata di un altro che poi è diventato suo marito e il padre dei suoi figli. Un amore travolgente, dunque, quello che unisce da più di trent’anni i genitori di Belen che, da qualche anno, si sono trasferiti in Italia per stare accanto ai figli. Il matrimonio, dunque, non è assolutamente in crisi come testimonia l’ultimo post pubblicato da Gustavo Rodriguez e dedicato proprio alla moglie. Cliccate qui per vedere la foto (aggiornamento di Stella Dibenedetto).

