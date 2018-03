A.D. LA BIBBIA CONTINUA Ep. 2/ Su Rete 4 il film con Juan Pablo Di Pace (oggi, 31 marzo 2018)

A. D. - La Bibbia continua ep. 2, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 31 marzo 2018. Nel cast: Juan Pablo Di Pace, Adam Levine e Richard Coyl. La trama del film nel dettaglio.

31 marzo 2018 Cinzia Costa

A. D. - La Bibbia continua ep. 2, il film in onda su Rete 4 oggi, sabato 31 marzo 2018 alle ore 16.20. La pellicola storica e religiosa, rappresenta il secondo episodio della miniserie televisiva intitolato Il corpo è scomparso. Si tratta di una produzione interamente statunitense che narra le vicende avvenute immediatamente dopo alla morte di Gesù. I personaggi principali sono stati interpretati da Juan Pablo Di Pace, Adam Levine, Richard Coyl, Vincent Regan e Joan Valley. A produrre l'intera serie troviamo Roma Downey, nota soprattutto per aver vestito i panni del personaggio di Monica nella famosa serie televisiva Il tocco di un angelo. Oltre a produrre la serie, l'attrice statunitense è stata anche l'ideatrice dell'intero progetto. Anno Domini la Bibbia continua, è il seguito della miniserie intitolata la Bibbia, sempre prodotta da Roma Downey e realizzata negli Stati Uniti nel 2013, che racconta gli avvenimenti dalla nascita alla resurrezione di Gesù. La miniserie, che in totale si compone di 12 episodi, è stata interamente finanziata dalla History Channel che ha mandato in onda anche la serie precedente. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

A.D. LA BIBBIA CONTINUA Ep. 2, LA TRAMA DEL FILM STORICO

L'intera narrazione della miniserie Anno Domini la Bibbia continua, è ispirata a quanto riferito dagli Apostoli e riportato nel Nuovo Testamento. Nel secondo episodio della sere, Gesù è appena stato Crocifisso ad opera dei romani. A seguito della sua scomparsa, gli apostoli iniziano così a spargere nel mondo i precetti cristiani facendo leva sulla resurrezione di Gesù avvenuta a tre giorni di distanza dalla sua morte. La scomparsa del corpo all'interno del sepolcro nel quale la salma era stata riposta, getta tutti, in un primo momento, in un profondo sconforto che si trasformerà poi il gioia dopo la lieta Novella della resurrezione.

