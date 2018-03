Akash Kumar e Veera Kinnunen/ Qual’è l’identità del modello? Polemiche alle spalle... (Ballando con le stelle)

A Ballando con le stelle Akash Kumar e Veera Kinnunen sperano di essersi definitivamente lasciati alle spalle le polemiche legate all'identità del ragazzo. Ora è tempo di ballare.

Akash Kumar e Veera Kinnunen, L'Isola dei Famosi 2018

Nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2018, Akash Kumar e Veera Kinnunen hanno deciso di concentrarsi su un Charleston veloce e ritmato, grazie alla canzone di A little party never killed nobody che ha fatto da sottofondo alla loro coreografia. Una scelta particolare per un ballo solitamente classico e che la coppia ha deciso di 'svecchiare' agli occhi del pubblico. La loro esibizione è chiaramente frutto di una settimana impegnativa in cui concorrente e ballerina hanno lavorato molto per l'esito finale. Soprattutto se si considera il gioco di gambe che ha visto Akash impegnato a metà esibizione ed il fatto che a fine performance entrambi si siano alzati a fatica dal pavimento. Per fortuna lo stacco pubblicitario ha permesso alla coppia di poter riprendere fiato, di certo senza sospettare minimamente quale polverone che si sarebbe scatenato di lì a poco. Il terzo appuntamento ha visto diverse polemiche in atto, nel pieno stile di Ballando con le Stelle, ma quanto vissuto da Akash e Kinnunen ha superato persino le critiche di omofobia verso Ivan Zazzaroni e la sua personale contestazione verso la coppia formata da Giovanni Ciacci e Raimondo Todaro.

LE POLEMICHE SULL'IDENTITÀ DI AKASH

Il verdetto per la coreografia di Akash Kumar e Veera Kinnunen a Ballando con le Stelle 2018 è stato messo da parte di fronte alle polemiche scoppiate in settimana. Ci sono state infatti molteplici segnalazioni riguardo al concorrente ed al fatto che usasse un nome diverso da quello con cui si era fatto conoscere in passato nel mondo dello spettacolo. La prima giustificazione di Akash sembra aver peggiorato solo le cose, visto che ha collegato tutto ad un'improbabile reazione negativa da parte della popolazione di Verona di fronte alle sue origini straniere. Per questo seguendo il consiglio di un agente pubblicitario, ha deciso di non avviare la propria carriera con il proprio nome anagrafico. Selvaggia Lucarelli però non ha digerito il fatto che il concorrente abbia mentito anche sulla sua partecipazione in diversi reality, fra cui Temptation Island. La contestazione ha sollevato non poca rabbia anche da parte di Roberta Bruzzone, che ha visto nelle giustificazioni di Akash un nuovo tentativo di menzogna ai danni degli italiani. Solo la serenità di Milly Carlucci è riuscita a frenare lo scoppio del bubbone. Alla fine il verdetto della giuria è stato positivo per quanto riguarda la coreografia della coppia. Per Guillermo Mariotto il concorrente ha infatti ballato in modo esemplare. 8 da Ivan Zazzaroni e 7 da Fabio Canino, con un 9 da parte di Carolyn Smith e un 8 da Selvaggia Lucarelli, a cui si è aggiunto un altro 9 da parte di Mariotto. Il punteggio totale è stato quindi di 41 punti.

IL PUBBLICO È PAZZO DI LORO

Sembra che Akash Kumar e Veera Kinnunen siano riusciti a conquistare il pubblico di Ballando con le Stelle 2018 nonostante le ultime polemiche. Sono in tanti infatti i telespettatori ad aver manifestato il proprio affetto al concorrente sui social, consigliandogli di non ascoltare le malelingue. La contestazione forse ha sollevato il polverone solo per il mondo dello spettacolo e per i volti noti del talent, che si sono sentiti presi in giro da Akash. Il modello intanto fa incetta di like sul proprio profilo Instagram, in cui si presenta con il nome anagrafico. Clicca qui per vedere il post di Akash Kumar (https://www.instagram.com/p/BgzTKNWljwj/?taken-by=iamakashkumar91). Pace fatta anche fra il concorrente e la ballerina professionista, che sembra aver perdonato in tempo record quanto fatto dal suo allievo. Veera Kinnunen ha infatti pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che li riprende entrambi e con cui ha invitato i fan a sostenerli con i cuori. Anche in questo caso i commenti sono più che positivi per Akash e per il gesto signorile con cui si è voluto scusare con Roberta Bruzzone per via dei toni alti usati in puntata. Un gesto che la criminologa non ha apprezzato e che l'ha spinta a ricevere aspre critiche da parte dei telespettatori. Clicca qui per vedere la foto di Akash Kumar e Veera Kinnunen e leggere i commenti (https://www.instagram.com/p/Bgt5bTbj5_P/?taken-by=veerakinnunen).

