Alessandra Amoroso, selfie con Rita Dalla Chiesa/ "Non ho conosciuto Fabrizio Frizzi ma lui è nei suoi occhi"

Alessandra Amoroso, selfie con Rita Dalla Chiesa. La cantante di Amici ricorda Fabrizio Frizzi con una bellissima dedica assieme alla nota conduttrice

31 marzo 2018 Anna Montesano

Rita Dalla Chiesa e Alessandra Amoroso

Mentre su Canale 5 va in onda la nuova puntata dello speciale di Amici e si decide chi andrà e chi no al serale, dietro le quinte due donne, volti noti e amati del mondo dello spettacolo e della musica, si incontrano. Stiamo parlando di Rita Dalla Chiesa e Alessandra Amoroso. La prima è stata oggi ospite di Maria De Filippi per un bellissimo e commovente omaggio a Fabrizio Frizzi, la seconda è uno dei sei elementi della commissione esterna del serale del talent. Alessandra è però emozionata da questo incontro con la nota conduttrice, volto storico della tv italiana, e vuole immortalarlo. Ecco allora che sul suo profilo Instagram, la cantante pubblica lo scatto che la vede proprio al fianco della Dalla Chiesa, e lo accompagna ad un messaggio che è anche una dedica a Fabrizio Frizzi.

LA DEDICA DI ALESSANDRA COMMUOVE IL WEB

"Purtroppo non ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Fabrizio Frizzi ma ho visto gli occhi e sentito le parole di questa donna meravigliosa - esordisce Alessandra Amoroso, riferendosi appunto a Rita Dalla Chiesa; poi continua - spero che un giorno lontano, anche la mia gente potrà parlare di me come tu hai parlato di lui... e come diciamo sempre “comunque andare...” #grazie @rita_dalla_chiesa_official #tivogliobene". Una dedica che il web apprezza particolarmente, tanto da commentare sottolineando la semplicità, la spontaneità e la grande bontà della cantante, che ha reso felice i suoi tantissimi fan tornando nello studio di Canale 5, quello di Amici, che l'ha resa famosa al pubblico.

