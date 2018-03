Amedeo Goria ancora innamorato di Maria Teresa Ruta/ La figlia Guenda svela tutto a Sabato Italiano

31 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amedeo Goria è ancora innamorato dell’ex moglie Maria Teresa Ruta. A svelarlo è la figlia Goria, ospite della puntata odierna di Sabato Italiano. Nella prima parte del programma condotto da Eleonora Daniele, si è parlato di famiglie allargate e, tra i tanti ospiti, la figlia del giornalista e della conduttrice, Guenda, ha parlato della separazione dei genitori. Dopo aver confessato che avrebbe desiderato avere una famiglia unita, Guenda si è lasciata andare svelando un retroscena. “Mio padre è ancora innamorato di mia madre. Mi ucciderà per quello che sto per dire, ma lui, prima di diventare giornalista, era balbuziente. Lui, oggi, parla benissimo, ma balbetta ancora quando deve nominare mia madre”, ha detto con il sorriso Guenda che ha parlato da figlia innamorata dei propri genitori e che avrebbe preferito crescere in una famiglia unita.

GUENDA GORIA E IL DOLORE PER LA SEPARAZIONE DEI GENITORI

Non è la prima volta che Guenda Goria parla in tv della storia d’amore dei genitori. Il matrimonio tra Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta è finito da anni. Oggi, Guenda, è una donna adulta, ma in una recente intervista rilasciata ai microfoni del settimanale Gente, ha spiegato che, pur avendo sofferto, in realtà non si è accorta della separazione dei genitori a causa della loro assenza. “I miei genitori non c’erano mai, non ho memoria della famiglia uniti e non ho vissuto come un trauma la loro separazione. Io e mio fratello Gianamadeo siamo stati cresciuti da una tata, la dolce Ornella. Amo i miei genitori, ma sono sempre stata io far da padre e madre a loro e non viceversa. Oggi mio padre è single e spero che trovi una compagna, mentre ho diretto mia madre a teatro. Mi ha fatto bene: ora sono io che controllo lei”, aveva raccontato Guenda Goria.

