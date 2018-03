Amici 17 serale 2018/ Diretta: divisione in squadre, ospiti e commissione esterna

Amici 17, serale 2018 diretta pomeridiano 31 marzo: allievi ammessi, divisioni in squadre, commissione interna ed esterna ed ingresso nelle casette. Eliminati Luca Vismara e Orion Pico.

31 marzo 2018 Stella Dibenedetto

Amici 17 - Einar

Ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 17 quello che va in onda oggi, alle 14.10 su canale 5. Ad una settimana esatta dalla prima puntata del serale che prenderà il via sabato 7 aprile, Maria De Filippi conduce il fatidico appuntamento per la scelta degli ultimi allievi ammessi e per la divisione in squadre. L’ultima puntata del pomeridiano di Amici 17 si apre con Rita Dalla Chiesa che parla di Fabrizio Frizzi condividendo con il pubblico i suoi personali ricordi tra la commozione generale. Ospite del pomeridiano di Amici 17 è Giovanni Caccamo che, dopo aver ricoperto il ruolo di tutor nella prima fare del programma, torna per esibirsi sulle note della sua canzone “Eterno”, presentata al Festival di Sanremo 2018. Maria De Filippi, poi, annuncia gli ultimi membri della commissione esterna che, insieme al televoto e alla commissione interna, giudicherà le esibizioni degli allievi. Accanto a Heather Parisi, Simona Ventura e Giulia Michelini, già annunciati, ci saranno anche Alessandra Amoroso, Ermal Meta e Marco Bocci.

AMICI 17, GLI ULTIMI ALLIEVI AMMESSI

Gli allievi ammessi al serale saranno 14 diversamente da quanto annunciato nello scorso pomeridiano di Amici 17. Dopo Einar, Lauren, Emma, Bryan e Sephora, i primi a conquistare la famosa maglia verde, nell’ultimo appuntamento con il pomeridiano di Amici 17, il primo a conquistare la maglia del serale sarà Irama che porterà a casa il sì di Carlo Di Francesco, Giusy Ferreri e Paola Turci. Successivamente, come svela il Vicolo delle News, Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio tutti gli allievi che hanno ottenuto almeno due sì annunciando così che Carmen, Luca Capomaggi, Valentina, Zic, Biondo, Filippo e Daniele sono ammessi al serale. L’ultimo allievo ammesso sarà Matteo che è il primo nome di Giusy Ferreri. A chiederlo sarà proprio l’insegnante che rammenterà ai colleghi come tutti abbiano il proprio preferito tra gli ammessi. L’ammissione di Matteo causerà automaticamente l’esclusione di Orion, Grace, Luca Vismara, Nicole, The Jab e Vittorio scatenando la reazione del pubblico e di Alessandra Celentano, contrarissima all’esclusione di Orion.

AMICI 17, LA DIVISIONE IN SQUADRE

Nelle precedenti edizioni del serale di Amici, la scelta degli allievi ammessi al serale e la relativa divisione in squadre spettava ai direttori artistici. Per il serale di Amici 17, la figura del direttore artistico non è prevista e la divisione in squadre è stata decisa dalla produzione. La squadra bianca è formata da Emma, Luca Capomaggi, Daniele, Zic, Irama, Valentina e Filippo mentre la squadra blu è formata da Einar, Lauren, Bryan, Carmen, Biondo, Sephora, Matteo. La divisione ha reso infelici alcuni allievi come fa sapere il vicolo delle News. Einar e Irama, infatti, avrebbero preferito essere nella stessa squadra così come Biondo ed Emma e Daniele e Lauren. I ragazzi si sono già trasferiti nelle rispettive casette in vista della prima, attesissima puntata del serale.

© Riproduzione Riservata.