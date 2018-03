BEAUTIFUL/ Anticipazioni 31 marzo: Ridge rivela a Quinn dove si trova Eric?

Anticipazioni Beautiful, puntata 31 marzo: Ridge rifiuta di rivelare a Quinn il luogo in cui si trova Eric. Il resto della famiglia approda a Montecarlo per il summit della Spencer.

31 marzo 2018 Redazione

Beautiful

Ultima puntata settimanale di Beautiful che va in onda anche oggi, sabato 31 marzo, su Canale 5 a partire dalle ore 13:40. L'incontro tra Eric e Ridge non ha purtroppo dato l'esito sperato: il patriarca ha rifiutato senza esitazione di tornare a casa, sottolineando altresì di non avere nessuna intenzione di perdonare il figlio per quanto accaduto. Il padre di Steffy sarà quindi costretto ad andarsene, non senza promettere che tra loro non sarà finita qui. Ma Ridge non sarà l'unico a non darsi per vinto, continuando a sperare nel ritorno della pace in famiglia. Poco dopo, infatti, anche Quinn gli chiederà il luogo in cui il marito si è rifugiato dopo avere scoperto di essere stato tradito dalle persone di cui maggiormente si fidava. Ridge, però, manterrà la promessa fatta e rifiuterà di informare la matrigna di questo indirizzo...

BEAUTIFUL: LA TRASFERTA A MONTECARLO HA INIZIO!

Se a Los Angeles la tensione sarà molto alta a causa della decisione di Eric di andarsene di casa, altri membri della famiglia Forrester saranno di stato d'animo ben diverso. La puntata di Beautiful di oggi, infatti, sancirà il loro arrivo a Montecarlo, dopo un viaggio particolarmente divertente. Durate il volo i dipendenti di Forrester Creations e Spectra Fashions si sono lanciati la sfida, con battute e siparietti ai limiti del trash. L'unico che sembrerà escluso da questo clima particolarmente sereno sarà Thomas: il solo Bill sarà a conoscenza del suo vero stato d'animo, dopo che lui stesso gli ha annunciato la gravità delle condizioni di salute di Caroline. Il rampollo Forrester si troverà indeciso sul da farsi: rinuncerà a Sally, l'amore della sua vita, pur di rendere felice la sua ex amante nei suoi 'ultimi' giorni di vita?

